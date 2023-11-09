Mustafa Kemal Atatürk'ü anma konseri: Sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında özel bir akşam...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:18

10 Kasım'da saat 20:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Atatürk'ü Anma Konseri" Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında anılacak. Bu özel konserde Wolfgang Amadeus Mozart'ın Reuiem eseri ve Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nun üçüncü bölümü seslendirilecek.

İstabul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İbrahim Yazıcı'nın yöneminde yer alacak ve koro şefliği görevini Paolo Villa üstlenecek. Konserin solistleri arasında Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili yer alacak.

Bu özel etkinlik ile Atatürk ölüm yıl dönümünde anılacak.