Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından yabancı basın...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle tüm dünyada derin bir üzüntü yaşandı. Yabancı basından birçok gazete Atatürk'ün ölümünü manşetlerine taşıdı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:50
Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından yabancı basın...
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10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün ölümünün ardından yabancı basnda birçok başlık atıldı, Atatürk'ten bahsedildi. İşte o başlıklardan bazıları...

Volkischer Beobachter Gazetesi - Almanya

Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Chicago Tribune Gazetesi - Amerika Birleşik Devletleri

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. 

Stipsi Gazetesi - Arnavutluk

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir. "Atatürk eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır.

Neue Freie Presse - Avusturya

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.

Nasyonal Tidende Gazetesi - Belçika

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür. Libre Belgique Gazetesi Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Ceska Slova Gazetesi - Çekoslovakya

Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz.

National Tidence Gazetesi - Danimarka

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir."

Hufvud Stadbladet Gazetesi - Finlandiya

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

Excelsior Gazetesi - Fransa

Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır.

Paris-Le Temps - Fransa

Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

Sanerwin Gazetesi - Fransa

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

Paris-Soir - Fransa

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı. 

Daily Telegraph - Birleşik Krallık

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

London Times - Birleşik Krallık

O'nun idaresi altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu.

Observer - Birleşik Krallık

Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Times Gazetesi  - Birleşik Krallık

O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

Tahran Gazetesi - İran

Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar. 

Japan Times - Japonya

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

The Japon Chronicle - Japonya

Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

Egyptian Gazetesi - Mısır

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri. 

Timpul Gazetesi - Romanya

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. 

Elenikon Mellon Gazetesi - Yunanistan

Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı.


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