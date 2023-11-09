Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından yabancı basın...
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle tüm dünyada derin bir üzüntü yaşandı. Yabancı basından birçok gazete Atatürk'ün ölümünü manşetlerine taşıdı...
10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün ölümünün ardından yabancı basnda birçok başlık atıldı, Atatürk'ten bahsedildi. İşte o başlıklardan bazıları...
Volkischer Beobachter Gazetesi - Almanya
Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Chicago Tribune Gazetesi - Amerika Birleşik Devletleri
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Stipsi Gazetesi - Arnavutluk
Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir. "Atatürk eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır.
Neue Freie Presse - Avusturya
Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
Nasyonal Tidende Gazetesi - Belçika
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür. Libre Belgique Gazetesi Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
Ceska Slova Gazetesi - Çekoslovakya
Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz.
National Tidence Gazetesi - Danimarka
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir."
Hufvud Stadbladet Gazetesi - Finlandiya
Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
Excelsior Gazetesi - Fransa
Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır.
Paris-Le Temps - Fransa
Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
Sanerwin Gazetesi - Fransa
Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
Paris-Soir - Fransa
Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.
Daily Telegraph - Birleşik Krallık
Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
London Times - Birleşik Krallık
O'nun idaresi altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu.
Observer - Birleşik Krallık
Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
Times Gazetesi - Birleşik Krallık
O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
Tahran Gazetesi - İran
Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar.
Japan Times - Japonya
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.
The Japon Chronicle - Japonya
Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
Egyptian Gazetesi - Mısır
Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
Timpul Gazetesi - Romanya
Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.
Elenikon Mellon Gazetesi - Yunanistan
Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı.
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