Büyük liderin veda yankıları: Gazeteler Atatürk'ün ölümünü nasıl aktardı?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:51

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Tüm milleti yasa boğan bu haberi gazeteler manşetlerine böyle taşıdı...

YENİ SABAH

Yeni Sabah Gazetesi, "Aziz Atatürk'ümüzü Kaybettik" başlığı ile Bu Milletin Ruhunu En İyi Atatürk Anladı" başlığını attı.

TAN

Tan Gazetesi, "Büyük Şefimiz Atatürk Dün Sabah Hayata Güzlerini Yumdu" manşetiyle başladı.

TÜRK SÖZÜ

Türk Sözü Gazetesi "Bir Güneş Söndü" dedi. "Babamız öldü. Fakat on yedi milyonun içinde ebediyen yaşayacaktır" manşetini attı.

TAN

Tan Gazetesi'nde 17 Kasım gününde "Millet dün sabahtan beri hıçkırıklar içinde ulu şefine son selam ve evda vazifesini yapıyor" başlığı atıldı.

DÜNYA

Dünya gazetesi, "Sen ölemezsin Atatürk" dedi.

ULUS

Ulus Gazetesi, 20 Kasım günü "Büyük İstanbul büyük ölüyü çok içli bir törenle uğurladı" başlığını attı.

ULUS

Ulus Gazetesi 13 Kasım tarihinde "Dünya büyük yası paylaşıyor" dedi ve ekledi, "İnsanlık büyük bir adam kaybetti"

KURUN

Kurun Gazetesi, 10 Kasım günü "Atatürk öldü" ve "Türk milleti se sağol" başlıklarını attı.

SON POSTA

"Onun arkasından yalnız Türk yurdu değil, bütün dünya ağlıyor." diyen Son Posta Gazetesi, Atatürk'ün ölümünün ardından bütün dünyanın hüznünü yansıttı.

CUMHURİYET

Cumhriyet Gazetesi, "Büyük Milli Matemimiz" dedi.

MÜNAKAŞA

Münakaşa Gazetesi, "Atatürk öldü, var olsun millet" ve "Onu seven ebedi eseri olan Cumhuriyeti sevendir" manşetleriyle paylaştı.

ANADOLU

Anadolu Gazetesi, "Atatürkünü kaybettin. İçin yaralandı sen sağol Türk milleti" manşetini attı.