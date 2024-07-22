Müze Kumbaram Araştırma Fonu 2024 Sonuçları Açıklandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:01

12 Nisan 2022'de Müze Kumbaram'ın birinci yılını kutlamak amacıyla başlatılan MKAF için 2024 yılı başvuruları sonuçlandı. 7 Haziran 2024 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından, seçici kurul 28 Haziran 2024 tarihinde yaptığı toplantı ile hibe almaya hak kazanan tezi belirledi.

Bu yıl MKAF 2024'e toplam 22 başvuru yapıldı ve bunlardan 13'ü geçerli sayıldı. Geçerli başvurular, 12 farklı disiplin ve üniversiteden gelen 10 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi tarafından gerçekleştirildi.

MKAF 2024 seçici kurul üyeleri Doç. Dr. Ayşem Yanar, Erdem Dokuzer, Güven Baykan, Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp ve Pınar Öztürk'ün değerlendirmesi sonucu, Müjgan Güneş’in "Deprem Sonrası Sosyal Durumun Kadının Sosyal-Kültürel Rolleri ve Dayanma Gücüne Etkisi: Prekarya İçinde Femmekarya'nın Yeni Rolü" başlıklı tezinin hibe almasına oybirliğiyle karar verildi.

Seçici kurul, bu tezin hibe almaya hak kazanmasının nedenlerini şu şekilde sıraladı:

- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair güçlü vurgusu,

- Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan deprem konusuna duyarlılık göstermesi ve farkındalık yaratması,

- Konusunun özgün niteliği,

- Disiplinler arası yaklaşımı,

- Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve afetlere dair önleyici sosyal politika önerileri getirmesi,

- Uluslararası akademik yazına katkıda bulunma hedefi,

- Saha çalışmasına uygunluğu,

- Sürdürülebilirliğin temel bir nitelik olarak vurgulanması.

Ayrıca, seçici kurul Damla Nur Uygun’un "Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenli Kadın Yönetmenler: Diasporada Kadın Yönetmen Olmak" başlıklı tezini birinci yedek, Rümeysa Ruken Polat’ın "Kırsal Kadın Girişimciliğinde Sürdürülebilirlik: Yerelde Yaratıcı Endüstriler ve Sosyal Girişimcilik Yaklaşımları" başlıklı tezini ise ikinci yedek olarak belirledi.

Müze Kumbaram Araştırma Fonu, her yıl 12 Nisan’da farklı temalarda ve konularda vereceği hibe ve fonlarla devam edecektir.