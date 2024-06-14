MÜZED Muammer Sun Korosu, Macaristan Turnesine Çıkıyor

Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:09

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:09

"Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla kutlanan "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında, MÜZED Muammer Sun Korosu, Macaristan'da çeşitli konserler vermek üzere yola çıkıyor. Şef Dr. Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki koro, 15-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Geresdlak, Szigetvár, Pécs ve Mohács gibi şehirlerde sahne alacak.



Turne, Macar Müzik Konseyi Başkanı ve Jeunnesses Musicales (JM) Hungary Başkanı David Zsoldos ile Sátorhely Belediyesi Başkanı Arpad Lorincz'in davetleriyle gerçekleştiriliyor. MÜZED Muammer Sun Korosu, turne kapsamında Macaristan'da faaliyet gösteren The Bartók Béla Choir ile de ortak konserler verecek. Ayrıca, koro Budapeşte'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin davetiyle bayram kutlamaları kapsamında kısa bir dinleti sunacak.

Koro, genç koro şeflerine deneyim kazandırmayı, Türk müziğinin Macaristan'da tanıtımını ve Macar kültürüyle müziksel paylaşım ortamı yaratmayı hedefliyor. Bu turne, müzik öğrenimi gören öğrenciler, müzik öğretmenleri ve müzikseverler için farklı bir coğrafyada zenginleştirilmiş bir deneyim sunarken, ülkeye dönüşte edinilen deneyimlerin Türkiye'ye taşınması açısından da büyük önem taşıyor.

MÜZED Muammer Sun Korosu, değerli besteci ve eğitimci Prof. Muammer Sun'un kurucu şefliğiyle ve onun adını yaşatmasıyla tanınıyor. Koro, turne kapsamında, Türk ve Macar müziği arasındaki tarihsel etkileşimin bir devamı olarak, seçkin Macar ve Türk bestecilerin eserlerini içeren zengin bir repertuvarı Macar dinleyicilerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu projenin gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve müzikseverlerin değerli destekleri, koroya bu unutulmaz deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.