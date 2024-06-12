Müzede Beethoven akşamı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

52. İstanbul Müzik Festivali’nin, ilk kez İstanbul Modern’de İstanbul panoraması karşısında düzenlediği, “Müzede Bir Akşam: Can Çakmur & Alexandre Castro-Balbi” konserinde dünya çapında piyanist Can Çakmur ile yakın arkadaşı Peru kökenli Fransız çellist Alexandre Castro-Balbi, Beethoven’ın müzikal yolculuğunu hem en kapsamlı hem de en özlü şekilde anlatan bir programla karşımıza çıktılar.

MOZART’A HAYRANLIK

İkili Beethoven’ın 1-2-3-4 ve 5 numaralı çello ve piyano için yazdığı sonatları yüksek bir uyum içinde art arda seslendirdiler. Sanatçılar bu muhteşem konseri bis parçası olarak yine Beethoven’ın Mozart’ ın “Sihirli Flüt Operası”na ait “Bei Mannern, Welche Liebe Fühlen” düeti üzerine piyano ve çello için yazdığı bir varyasyonla seslendirerek bestecinin Mozart’a hayranlığına da dikkat çektiler.

Can Çakmur, konser öncesinde Aydın Büke ile yaptığı “Bir piyanistin gözünden Beethoven’ın çello sonatları söyleşisinde çaldıkları her biri farklı ruh haliyle yazılmış sonatlar hakkında bilgi vererek bu mükemmel eserlerin çello için yazılmış olsa da piyano partilerinin hiç de hafif olmadığını anlattı. Çakmur, “Pandemiden beri uğraştığımız bu sonatların kayıt süreci klişeleşmiş Beethoven algısından kurtulmamı sağladı” diyerek bu kaydı Beethoven’ın 200. ölüm yıldönümünde piyasaya sürmeyi düşündüklerini açıkladı. Festivalin özellikle icracılarla gerçekleştirdiği bu konser öncesi söyleşiler meraklı sanatseverlerin konserlerden duyduğu zevki katlıyor.