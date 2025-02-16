Müziğimizi yurtdışına taşıyan orkestra şefi Murat Cem Orhan iki yeni konserle gündemde: Türk besteciler Avrupa’da

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Türk müziğinin tüm dünyada duyulması ve yaygınlaşması için, yurtdışı konserlerinde Türk bestecilerinin eserlerine yoğun olarak yer veren Orhan, önümüzdeki aylarda iki konsere hazırlanıyor.

Orhan, ilk konserini 1 Mart’ta Litvanya Filarmoni Derneği’nin çatısı altında, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Litvanya Oda Orkestrası ile verecek. Bu konserin solisti, Cumhuriyet tarihinin en önemli arp sanatçılarından Çağatay Akyol. Konserde Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Azeri besteci Fikret Amirov, Handel ve Holst’un eserleri yer alıyor.

İkinci konser ise 11 Nisan’da Polonya’nın Zielona Gora kentinde, Zielona Gora Filarmoni Orkestrası ile yapılacak. Bu konserin teması “Türk esintileri” olacak. Konserin ilk yarısında yabancı bestecilerin Türk kültüründen esinlenerek besteledikleri eserler, ikinci yarısında ise Türk bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Konserin solisti, Mehmet Ali Sanlıkol olacak. “A Gentleman of İstanbul” adlı eseri, 17. yüzyılda yaşamış Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden seçilmiş dört farklı bölüm temel alınarak bestelenmiş ve bu eser Avrupa’da ilk kez bu konserde seslendirilecek. Eserin diğer solisti ise Polonyalı soprano Elzbieta Nowotarska-Lesniak.

DOĞU’YLA BATI’NIN BULUŞMASI

Nowotarska-Lesniak, Cemal Reşit Rey’in eserleri üzerine Poznan Müzik Akademisi’nde doktora tezi hazırlayan, akademik çalışmalarını PolonyaTürkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 610. yıldönümü vesilesiyle Jagiellon Üniversitesi’nde düzenlenen Ulusal Türkoloji Konferansı’nda sunma fırsatı bulan bir sanatçı. Konserde Cemal Reşit Rey’in Anadolu türkülerini seslendirecek olan NowotarskaLesniak, aynı zamanda uzun yıllardır Cemal Reşit Rey’in biyografisini yazan ve “Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler” adlı kitabın yazarı olan müzikolog Evin İlyasoğlu ile işbirliği yapıyor.

Kitabın Türkçe versiyonu, Türk sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılarla birlikte bir CD eşliğinde yayımlandı.

Orhan, kitap ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Kitabın Lehçe versiyonunun ve Cemal Reşit Rey’in şarkılarından oluşan bir CD ile yayımlanması için çalışmalarını sürdüren Nowotarska-Lesniak, bu projeyle kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Murat Cem Orhan, bu konserlerle Türk kültürünün müzik aracılığıyla dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Klasik müzik aracılığıyla geçmişle bugünü, Doğu’yla Batı’yı buluşturan Orhan, müzikle kurduğu bu kültürel köprülerin, dostluk ve anlayışın pekişmesine vesile olacağına inanıyor.