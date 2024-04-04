Müzik ziyafetine geri sayım başladı: Klasik müziğin yıldızları İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak!

Bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali'ne geri sayım başladı.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 19:36
Müzik ziyafetine geri sayım başladı: Klasik müziğin yıldızları İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak!
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "52. İstanbul Müzik Festivali", 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar ve önemli solistler sahne alacak. İşte festivalde yer alacak bazı önemli isimler ve konserler...

Maria Joao Pires

Ünlü piyanist Maria Joao Pires, Festival Strings Lucerne eşliğinde 31 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. Beethoven'ın piyano konçertosunu seslendirecek olan Pires, ayrıca Beethoven'ın Pastoral Senfoni'si ve Arthur Honegger'in Yaz Pastorali eserlerini de yorumlayacak.

Khatia Buniatishvili

Klasik müziğin pop starı olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili, 1 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda "Labyrinth" başlıklı bir konser verecek. Repertuvarında Erik Satie, Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert ve Franz Liszt gibi bestecilerin eserleri yer alacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

2 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası "Mozart Requiem" konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi

"Gramophone" dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası, 3 Haziran'da AKM'de sahne alacak. Orkestra, şef Ivan Fischer yönetiminde, önemli piyanistlerden Francesco Piemontesi eşliğinde Johannes Brahms'ın eserlerini seslendirecek.

Franz Liszt Oda Orkestrası ve Istvan Vardai - Gülsin Onay

Viyolonselci Istvan Vardai ve piyanist Gülsin Onay ile birlikte Franz Liszt Oda Orkestrası, 6 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda unutulmaz bir performans sergileyecek.

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Edgar Moreau

Tekfen Filarmoni Orkestrası, solist Edgar Moreau eşliğinde, 9 Haziran'da AKM'de dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Asya Fateyeva ve Lautten Compagney

Saksafoncu Asya Fateyeva ve barok müzik topluluğu Lautten Compagney, "Zaman Yolculuğu" ve "Dancing Queen" projeleriyle 12 Haziran'da AKM'de dünya prömiyerlerini gerçekleştirecek.


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