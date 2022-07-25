Müzik Vitrini

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Müzik vitrininde yeniler arasında dans ve pop müziğin süper star isimlerinden Ellie Goulding’in, Big Sean ile kaydettiği yeni şarkısı “Easy Lover” var. Universal Music Group çatısı altında Polydor etiketiyle yayımlanan güçlü bir pop şarkısı olan “Easy Lover”, Ellie Goulding’in beşinci stüdyo albümünün müjdesini veriyor. Parçanın rap bölümünü bir kenara koyacak olursak, bu aralar endüstriye hâkim olan 80’ler duygusu yine var. Pandeminin başından beri 80’ler şarkılarındaki altyapılara, güçlü melodilere ve o yılların new wave, synth pop ve pop rock şarkılarına adeta tutunuyor gibiyiz. Çok da tutuyor üstelik.

KUSURSUZ POP

Ellie Goulding’in altyapıda 80’ler duygusu yaşatan yeni şarkısı “Easy Lover”, piyasaya çıkacak yeni albümünde de 80’ler etkisinin habercisi. Nitekim Ellie Goulding , yeni albümünde özellikle 80’ler ve disko etkisi olduğunu Rolling Stone dergisine verdiği son röportajında açıkça ifade ediyor. Goulding’in yeni şarkısının yazarları arasında kariyerine caz piyanisti olarak başlayan, 9 Grammy ödüllü Amerikalı şarkı yazarı ve prodüktör Greg Kurstin var. Adele, Pink, Sia gibi uluslararası dev starlarla çalışan Kurstin şarkıyı Julia Michaels ile yazmış. Goulding, Rolling Stone dergisine verdiği röportajında, “İnsanların daha fazla dans kaydı çıkarmak istediğini şimdi anlıyorum çünkü bu en iyi kaçış türü ve benim de şu anda o müzikle kaçışa ihtiyacım var. Bu kendim için yapmam gereken bir şey” diyor. Katılıyorum, çünkü hatırlarsanız pandemi boyunca global düzeyde en çok dinlenen albümler olan Dua Lipa ve The Weeknd’in albümleri de 80’ler etkisindeki dans albümleriydi.

BARDA

Epey zamandır müzik vitrininde hem solo şarkılarıyla hem düetleriyle dikkat çeken, kendine has, orijinal isimlerden biri olan Kum, sözlerini yazdığı yeni şarkısı “Barda” ile radarıma girdi artık. “Barda”, son zamanlarda imzaladığı isimlerle kaliteli işler çıkaran ve yetenekli sanatçılar için güçlü ve başarılı bir çatı olan Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan yenilerden ve yüksek enerjili bir pop punk şarkısı. Alternatif bir hip hop yıldızı olarak parlayan Kum, bana kalırsa pop punk havasında daha eğlenceli olmuş. Ne var ki eğlenceli sözleri olsa da şarkıda sözlerle anlayana derin hislerinden de paylaşmış Kum: “Gene buldum bir vücut. Senin yerine koydum”,diyor barda. Kum’un metal/punk grubu “Frozen Clouds” üyesi Luca Fritz ile imza attığı şarkı bence partilerde de gider.