Müzik Vitrini

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Dev kulüp hitine 20. yıl makyajı

Dans müziğini sevenler için tüm zamanların en büyük kulüp hitlerinden biri olan, dünyaca ünlü İtalyan DJ Prodüktör Benny Benassi’nin ilk çıkış şarkısı ve en dev hiti “Satisfaction”, 20. yılında yine son 20 yılın en büyük DJ prodüktörlerinden Fransız David Guetta ile yepyeni bir versiyona daha kavuşuyor. Benassi’nin 2002 yılının haziran ayında yayımladığı ilk hiti “Satisfaction” özellikle 2000’lerin ilk 10 yılı boyunca defalarca yeni düzenlemelerle dans pistlerini yıkan hitlerden biri oldu. Hatta “Satisfaction” için efsanevi kült bir erotik müzik videosu vardır ki şimdi bizim ekranlarda görmek ne mümkün. Belçika’nın uluslararası ünlü dans müzik festivallerinden “Tomorrowland” ile bu yıl yeniden şöhret olan “Satisfaction”, artık Guetta remixi ile kulüplerde durdurulamaz. Guetta, altyapıya çekici bir synth dokunuşu daha katarak nakaratı da tekrar eden kesintilerle iyice coşturuyor.

Çolakoğlu’ndan Sezen sürprizi

Film müzikleri ve caz üzerine Berklee’de eğitim alan, son 20 yıldır dokunduğu her Türkçe şarkıya pop kalitesi getiren, Tarkan, Gülşen ve Göksel’in en nefis işlerinde imzası olan Ozan Çolakoğlu, Sezen Aksu’nun en remiksi yapılası şarkısına da harika bir remix ile el atmış. Remix versiyonuyla “Bu Gece” orijinalinde Sezen Aksu’nun 1984 yılında yayımladığı ve düzenlemelerinde Onno Tunç imzası olan “Sen Ağlama” albümünün en zamansız şarkılarından biri. Şarkıdaki soul müzik havası ve disko yatkınlığına Çolakoğlu’nun dokunuşu bizim şansımız olmuş. Altyapıda deep house hissettiren, elektro soul diyebileceğimiz nefis bir Sezen Aksu remiksi var artık vitrinde.

Akdeniz pop

Emir Bozgan’ı yıllar önce çok daha genç bir delikanlıyken, bir DJ olarak çaldığım ve Britney Spears’in “Femme Fatale” albümü için gerçekleştirdiğim albüm lansman partisinde hem Britney hem de azılı bir Rihanna hayranı olarak tanımıştım. Hatta Rihanna da bu sevginin farkında ve Emir’i sosyal medyada takip ediyor. O dönemlerden beri tanıdığım Emir’in profesyonel olarak şarkılar çıkarmadan önce YouTube için kaydettiği bir Rihanna şarkısı yorumu da var ki çok tatlı: “We Found Love.” Emir, ilk çıkış şarkısı “Karanlıklar” için Sony Music ile hareket ederken yeni şarkısı “Varsa Yoksa Sen” için “Believe Music” çatısı altında olmayı tercih etmiş. Sözüne müziğine imzasını attığı yeni şarkısı tatlı bir pop dans şarkısı olarak başlarken, eklenen gitarlar ve özellikle nakaratıyla dinleyiciye Akdeniz pop duygusu veriyor. Şarkının mix ve mastering aşaması için ustalardan biriyle, Tarkan’la “Ahde Vefa” albümünde birlikte çalışan Emre Kıral’la çalışan Emir, henüz yolun başında, özenli işler peşinde.