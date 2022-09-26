Müzik Vitrini

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Vurula vurula geçmişin tadı

Yonca Evcimik, Türkiye’de o hiç tadına doyamadığımız “90’lar Türkçe pop” döneminin ateşini yakan, dans eden ve aynı zamanda şarkı söyleyen bir pop figürü olarak müzik arenamıza uluslararası pop star ayarını da veren ilk pop yıldızımız. Yonca Evcimik ya da 90’larda şarkıları, kolyeleri, aksesuarları, şapkası ve danslarıyla tüm çocukların sevgilisi haline geldiği dönemde yakıştırılan lakabıyla Yoncimik, “Abone” adlı ilk albümüyle milyonlar satarak popun yeniden yükselişine imzasını atmakla kalmadı, pop müzik tarihinde birçok ilke de imza attı ve şimdi tiyatro, müzikaller, oyunculuk ve şarkıcılık derken kariyerinin 45. yılında bize 1998 yılında yayınlanan 7. stüdyo albümü “Günaha Davet” hitleri içinde sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan en sevilen şarkılarından “Vurula Vurula” ile nostaljik bir sürpriz yapıyor. (Bu arada albüme ismini veren Sezen Aksu imzalı “Günaha Davet” parçası da Türkiye’den çıkan en iyi house hitlerinden biridir, biliyorsunuz). Velhasıl yeni halinde Alper Atakan’ın düzenlemesiyle tam da yaş gününde yayımlanan “Vurula Vurula”, o eski nahif ruhunu yine koruyor. Bir de üstüne anılar ve geçmişin tadı ekleniyor. Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle piyasada.

Flamenko tadında Fransız pop

“La petite culotte” takma adıyla Vincent Colonna’nın yeniden yorumladığı ve nakaratını değiştirdiği eski bir Korsika şarkısı olan “La Goffa Lolita” uzun zamandır dinlediğim en aşk dolu Akdeniz şarkısı. Geçen günlerde, Lille’deki yılda sadece bir kez kurulan büyük antika pazarına giden en yakın arkadaşlarımdan Deniz’in gençlerin coşarak, dans ederek eşlik ettiklerini de anlattığı “La Goffa Lolita”yı bir araştırdım ki meğer Fransa’da geçen yıl Fransız meşhur Rugby takımı Castres Olympique maçlarında stadyumlarda bangır bangır patlamış. Şarkıyı neyse ki ucundan da olsa yakalayıp dinler dinlemez 70’lerin o harika Akdeniz şarkılarındaki aşklar ve melodiler geçti kalbimden. Adını bir zamanlar Korsika’da açtığı restoranından alan “La petite culotte” ya da gerçek adıyla Vincent Colonna’nın yeniden hayat verdiği Korsika şarkısının İspanyol gitarlarla hissettirdiği flamenko havası elbette Flamenko’nun Endülüs ve oryantal köklerinden dolayı Cezayir asıllı Enrico Macias’ın şarkılarındaki oryantal lezzeti de veriyor. Güzel bir gecede aşk yaşadığı o sevgilinin, bir serap gibi yürüdüğünü aktardığı sözlerde o mutlu hayali de yaşatıyor.