Müzik Vitrini

14 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Güzel kız, güzel şarkı

Müzik vitrininde bu aralar yeniler arasında müziğiyle, sözleriyle, duygusuyla ve akla takılan nakaratıyla favorilerimden biri Ahmet Hatipoğlu’nun, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Güzel Kız” şarkısı. Universal Music Türkiye, bizim piyasaya elini attığından beri kaliteli yerli prodüksiyonlar da dinliyoruz. Şarkıda daha en başından gitarın yumuşak eşliği sizi vurucu nakarata hazırlarken, o nefis nakaratta: “Seni de beni de yormuş bu dünya güzel kız. Hayallerimizde olduğu gibi...” deyip de synth de işin içine girince, şarkı 80’ler tadı vererek güçleniyor. Hatipoğlu’nun sözleri ve müziğinde kendi imzasını taşıyan yeni şarkısının düzenlemesi de oldukça başarılı. Sözün özü, “Güzel Kız”, sağlam bir alternatif pop şarkısı olmuş.

Yine muhteşem

Yaşayan R&B ve Soul efsanesi, hatta vaktinde Whitney Houston’ın müzik vitrinindeki en iyi ses diye tarif ettiği harika vokal Mary J. Blige, şubat ayında yayımladığı 14. stüdyo albümü “Good Morning Gorgeous” ile aynı ismi taşıyan ve H.E.R prodüksiyonu olan şarkısına yaz ortasından beri DJ prodüktörlerle yeni lezzetler katarak sesini dans pistlerine ulaştırmayı sürdürüyor. Mary J. Blige’ın sonbahara girerken yayımlanan son “Gorgeous” remiksi bu kez Mastiksoul imzası taşıyor ve tıpkı şarkı gibi muhteşem. 45 yaşındaki Portekizli DJ yaşı gereği, kariyerine başladığı 90’lı yılların house müzik tadını iyi biliyor ve şarkıyı dokunuşuyla daha da yukarı taşımış. Orijinal haliyle Billboard R&B listelerinde 2 numaraya kadar yükselen “Gorgeous”, “kendini sev” mesajı veriyor ve house remiksiyle ve Mary J. Blige’ın nefis vokalleriyle bu aralar ruh halinizi yükseltebilecek şarkılardan. Tıpkı sözlerindeki gibi: Bazen aynaya bakıp şunu söylemelisin: “Günaydın muhteşem şey.”

Yok yok

Müzik vitrininde İspanya ve Türkiye arasında dünyaca ünlü yıldızlarla köprü kuran Pasion Turca’nın beyni Sinan Nergis, orijinal fikirlerle genç isimlere müzik dünyasında bulunmaz fırsatlar yaratmaya, yeni kapılar açmaya devam ediyor. Harika bir sesi olan Elif Sanchez’i flamenko caz piyanisti Javier Limon’la yeni albümü için buluşturarak bir dünya müziği yıldızı olma yolunda parlatan Sinan bu kez Pasion Turca çatısı altında elinden tuttuğu pop yıldızı Ragıb için yol açıyor. Ragıb Narin yakışıklı çocuk ama esas gücü kendi şarkılarını yazıyor olmasında. Ne var ki şarkı söyleyişine daha çok duygu katması gerekiyor ki bu fırsatlarla yorumculuğunda da olgunlaşacağına inanıyorum. Ragıb, bu kez Lübnanlı şarkıcı Rima Yussef ile Universal Music Mena etiketiyle yayımlanan müziği ve Türkçe sözleri Ragıb’a ait “Yok Yok” ile buluşuyor. Şarkının Arapça sözleri de Yussef’e ait. Düzenlemesini Sleiman Damien’ın gerçekleştirdiği parçada Rima yangın gibi vokaliyle öne çıkıyor.