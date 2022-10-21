Müzik Vitrini

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Tutmayın Kübra’yı!

90’lar Türkçe popunun duygu dolu, masal çifti Eda ve Metin Özülkü’nün imza attığı ve Ajda Pekkan’ın “Ajda’93” albümünde yer alan hiti “Oyalama Beni”, yıllar sonra DJ prodüktör Burak Yeter’in dokunuşuyla yeniden parlamış ve Ajda’ya 2000’lerde şarkının ikinci baharını yaşatmıştı. “Oyalama Beni” sözleriyle, melodisiyle pop tarihimizin en güçlü şarkılarından biri olarak 2018 yılında bu kez başka bir sese Kübra’ya da ilk çıkışını yaşattı. Ne var ki bana göre arada yayımladığı piyasada gayet tutan dans arabesk şarkılarına rağmen şimdi asıl “saf pop hiti” müzik vitrininde: “Teslim”. Kübra, uzun yıllardır İzmir, Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserleri ile sahnelerde. Kübra’nın söz ve müziği Murat Güneş’e ait olan şarkısı “Teslim” daha en başından gitar girişiyle yakalıyor ve bu kez Kübra popa çok daha yakın tınlıyor. Şarkı sesine çok yakışmış. Şarkının çıkışlarındaysa yine sesinin gücünü nağmeleriyle şarkının sözlerini yaşata yaşata hissettiriyor. Şarkının düzenlemesini oldukça sağlam dans / elektronik işler çıkaran Deeperise yapmış ki farkı anlaşılıyor. Kübra şimdilerde, Türkiye’de Demet Akalın’ı süper starlığa terfi ettiren hit makinesi Ersay Üner’le yeni bir şarkı çıkarmaya hazırlanıyormuş, kuşlar söyledi. Tutmayın Kübra’yı!

Pop oryantal

Lübnanlı bir baba ve Mısırlı bir annenin tüm dünyaya armağanı Ortadoğu’nun süperstarı Haifa Wehbe, kadınların özgürlükleri açısından çok da sevimli olmayan Ortadoğu’da Arap dünyasının en cesur en seksi yıldızlarından biri olarak global düzeyde de en çok dinlenen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. 16 yaşında Miss Güney Lübnan olup Lübnan güzellik yarışmasında ikincilik alan model şarkıcı 50 yaşında adeta bir şarap gibi gittikçe güzelleşiyor.

Lübnan Şii’si bir Müslüman kadın olarak kendini ifade etme özgürlüğüne özellikle Lübnan dışında kalan İran gibi gerici Müslüman ülkelerde tüm kadınların kavuşmasını diliyorum. Türkiye’nin demografisi kontrolsüz bir şekilde değişirken özellikle 2000’li yıllardan beri kulüplerde de şarkıları çok sevilen Haifa Wehbe, Walad ile yine tam düğünlerde, partilerde göbek atıp oynamalık pop oryantal bir şarkı yapmış. Ülkede oynatmaya az kalmışken, dinleyip dans etmek hepimize iyi gelecek.