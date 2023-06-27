Müzisyen Barış Demirel’den yeni şarkı ve yeni albüm! ‘Dans Pisti Cenazesi’!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 04:00

Kadebostany gibi uluslararası grup ile ortak çalışmaları da olan Demirel, yeni albümü için; “İlham kaynağım öncelikle biraz daha elektronik öğeler, insanları salındıran, dans ettiren, manik depresif ve bir türlü cesaret edemese de yollara düşmeyi hayal eden bir albüm. Müziğimin daha da nefes aldığını hissediyorum. İlk olarak bunu ‘Adam’da göstermek istedim. Albüm hazır. bu sefer hiç düet yok ve tamamen pop türünde bir albüm. Elektronik-deep house etkilerini de taşıyan ama aynı zamanda melankolik de bir albüm. Sanırım ismi ‘Dans Pisti Cenazesi’ olacak” diyor.

“Adam” şarkısını, hikâye anlatıcılığı ve klibi ile tamamen 90’lar Türkçe pop’unda bir başyapıt olarak tanımlayan müzisyen, “Şarkının orijinalindaki nahif dokuyu bozmak istemedim ama her yanını kendimin tasarladığı, kendi ifadelerimle yeniden yorumladım” ifadelerini kullanıyor.

Demirel, 2011 yılında Roxy Müzik Günleri kapsamında düzenlenen yarışmada birinci olduktan sonra farklı müzik projeleriyle albümler yayımladı. Ülkemizdeki konserleri dışında Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre gibi lokal ve uluslararası festivallerde düzenli olarak yer alan sanatçı, ilk solo albümü “Mutluluklar”ı 2021’de yayımladı.