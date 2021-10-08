Müzisyen Ezgi Aktan’dan 'Denize Çıkan' isimli mini albüm

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Şidilerde ise Aktan, “Denize Çıkan” isimli EP’siyle gündemde. Dört şarkıdan oluşan EP’de sözü-müziği kendisine ait olan üç şarkının yanında bir de Mavi Işıklar’ın 1968’de çıkardığı ve döneme damgasını vuran şarkısı “İyi Düşün Taşın”ın 9-8’lik düzenlenmiş, bir versiyonu yer alıyor. Yeniden yorumlamak için özellikle bu şarkıyı seçişinin nedenini; kendi şarkılarıyla yarattığı dünyanın atmosferine çok yakıştığını düşünmesinin yanı sıra “Neşe ile hüzün kardeş ama ben bu dönemde neşeyi diğer kardeşinden birazcık kayırmak istiyorum; çünkü ona çok ihtiyacımız var” şeklinde açıklıyor. Ada Müzik etiketiyle yayımlanan EP’de Denize Çıkan isimli şarkının düzenlemesi Deniz Bayrak’a, İyi Düşün Taşın’ın düzenlemesi Efe Demiryoğuran’a ait. Hayal Değil ve Uyma Onlara’nın düzenlemesini ise Miraç Yavuz üstleniyor.

- Denize Çıkan, hangi duygularla hayata geçen bir mini albüm oldu?

Denize Çıkan da aslında benim diğer tüm şarkı ve albümlerim gibi umut ihtiyacı ile ortaya çıktı. Hayat ve içinde bulunduğumuz zaman öyle hoyrat ki ben sürekli öncelikle kendime ve sesimin ulaşabildiği herkese umudu hatırlatmaya çalışıyorum. Sağlıklı bir ruh hali ve devam edebilme gücü için bu his şart çünkü.

- Mavi Işıklar’ın şarkısı İyi Düşün Taşın’ı çok farklı bir yorumuyla seslendirmişsiniz şarkıyı seçmenizin özel bir sebebi var mı?

Mavi Işıklar zaten bir döneme damgasını vurmuş, çok değerli bir grup. İyi Düşün Taşın’ın verdiği mesaj çok güzel geliyor bana. Bir de bunu verirkenki üslubu çok özgüvenli ve çok cool. Çok özendiğim bir dil bu. :) Özellikle Efe Demiryoğuran’ın yaptığu 9-8’lik düzenlemeyle şarkı bence çok eğlenceli bir hal aldı ve yorumlarken çok keyif aldım.

- Pandemi üretim sürecinizi nasıl etkiledi?

Pandemi süreci benim tam anne olduğum döneme denk geldi. Psikolojik olarak bu iki dönemin üst üste binmesi beni biraz zorladı. İlk altı ay her şeyden çok uzaklaştım ama akabinde bir sürü yeni şarkı ve fikir adeta üşüştü kafama. Evde olup düşünmek ve üretmek adına verimli bir dönem olduğunu söyleyebilirim.

- Sırada başka proje var mı? Klip gelecek mi bu mini albüme?

Sırada bir mini albüm daha var, akabinde üçüncü albümüm tamamlanmış olacak. Ayrıca yıl bitmeden albümümden bağımsız, benim için çok değerli bir şarkı daha yayımlayacağım. 2022 başı için ise beni çok heyecanlandıran bir projem daha var. Detayları şarkılar şekillendikçe minik minik paylaşmaya başlarım sosyal medya hesaplarımdan. :) Bu mini albümümde ise İyi Düşün Taşın ve Denize Çıkan’a klip gelecek çok kısa bir zaman içinde.