Müzisyen Murat Cem Orhan bugün İtalya Yıldızı Şövalyesi Nişanı alıyor: ‘Köprü kurma çabasının tescili’

Uluslararası müzik alanında iyi tanınan besteci, piyanist, solist ve orkestra şefi Murat Cem Orhan İtalya Cumhuriyeti başkanı tarafından verilen İtalya Yıldızı Şövalyesi Nişanı’na (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) değer görüldü. Gazetemize konuşan müzisyen, “Türkiye’de İtalyan opera sanatını görünür kılmaya yönelik konserlerim, sahne projelerim ve eğitim çalışmalarım nedeniyle, İtalyan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu’nun teklifiyle nişana değer bulundum. Resmi bildirimden sonra hazırlıklar başladı ve törenin bu akşam Venedik Sarayı’nda yapılması kararlaştırıldı” diyor.

Yıllardır ülkemizi müzik ile temsil eden Orhan, yeni projeleri ve konserleriyle yine Türk müziğini yurtdışına taşıyacak. Böyle durumlarda ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Müşfik Kenter’in öğrencilerine verdiği ilk nasihatı geliyor aklıma: “Önce iyi insan olun, başarı arkasından gelir...”

HER ZAMAN DESTEK

Uzun zamandır genç müzisyenlere verdiği destek ve işine gösterdiği özen ile takip ettiğimiz Orhan, “Bu süreçte hem Türkiye’de hem İtalya’da birlikte üretim yaptığım kurumlarla ve ustalarımla temas halinde oldum; açıkçası bu onuru bir ‘köprü kurma’ çabasının tescili olarak görüyorum” diyor.

“Bu nişanı, yalnız kendi kariyerim için değil, iki ülkenin kültürel diyaloğuna inanan tüm müzisyenler adına alıyorum” diyen Orhan nişanın anlamını şu sözlerle açıklıyor: Benim için, müzik yalnızca bir icra sanatı değil, aynı zamanda diller ve toplumlar arasında empati kurma pratiği. Eğitim verdiğim genç şefler/şarkıcılar, birlikte çalıştığım orkestralar ve yol arkadaşlarım olmasa bu başarı mümkün değildi. Ustalarıma ki özellikle maestro Cav. Antonio Pirolli’ye, aileme ve beni dinleyen her seyirciye teşekkür borçluyum.”

SANATLA DOLU YENİ SEZON

Yeni mevsimde Nâzım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı Oratoryosu” eseriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı da yönetecek olan Orhan yeni projeleriyle yine sanat dolu bir yıl için yola çıktığını söylüyor.

Orhan, “11 Aralık’ta ENKA’da İkinci Yeni Şarkılar’ın yeni versiyonunun ilk seslendirilişini yapacağız. Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Edip Cansever’in şiirlerinden beslenen bu yapıyı, sahne ve müzik dili açısından güncelledim. Ayrıca Devlet Senfoni Orkestraları ile konser sezonum başladı, Türkiye’nin farklı şehirlerinde repertuvarımda yine hem klasik başyapıtlar hem de çağdaş eserler olacak. Sevindirici bir haber de Şubat 2026’da Rotterdam’da vereceğim konser. Orada da Türk bestecilerini Avrupa dinleyicisiyle buluşturmaya devam edeceğim. Kısacası, hem yeni eserlerim hem de turnelerle, sanatseverlerle buluşacağım” diyor.

KİMDİR?

Müzik eğitimine küçük yaşlarda piyano ile başladı. Orta öğrenimini İstanbul’da Saint Joseph Fransız Koleji’nde, lise eğitimini Özel İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın opera-şan bölümünde bitirdi. 2002’de öğrenci değişim programı ile İtalya’nın Venedik kentinde bulunan Benedetto Marcello Konservatuvarı’nda bir dönem eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğtimine başladı, 2007’de ABD’ye giderek eğtimine orada devam etti. New York kentinde bulunan Brooklyn College of Music’teki eğitimini 2009’da tamamladı. New York’ta bulunduğu dönemde 14 yapıtta bas bariton rollerini seslendirdi. 2014’ten itibaren şeflik eğitimi alanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Antonio Pirolli ile çalıştı.

Murat Cem Ohan, 2003’te solist sanatçı olarak İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde opera sanatçısı olarak göreve başladıktan sonra, orkestra şefliği eğitimi ile birlikte Türkiye’deki tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Opera ve Balesi kurumlarında düzenli olarak konuk şef olarak görev yaptı. 2016’da Almanya’nın Heidelberg şehrinde Heidelberg Sinfonietta ile Fazıl Say’ın eserlerini yönetti. 2018–2022 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde orkestra şefi olarak daimi görevde bulundu.

Ocak 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat yönetmeni ve CRR Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi olarak atandı. Bu dönemde konser salonunun seyirci katılımı, son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Türkiye dışında Sofya Filarmoni (Bulgaristan), Zielona Góra Filarmoni (Polonya), Pori Sinfonietta (Finlandiya), Slovak Radyo Senfoni Orkestrası (Slovakya), Arnavutluk Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası, Liepja Senfoni Orkestrası (Letonya), Lithuanian Chamber Orchestra (Litvanya), Azerbaycan Devlet Opera Orkestrası, Heidelberg Sinfonietta, Grosseto Senfoni Orkestrası, San Remo Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni (Amsterdam Concertgebouw, 2024) ve Metz Ulusal Orkestrası (Fransa) ile çalıştı.