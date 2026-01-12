Nadir Superman çizgi romanı 15 milyon dolara satıldı

“Superman” karakterini ilk kez okurlarla buluşturan 1938 tarihli Action Comics No. 1 adlı çizgi romanın son derece nadir bir kopyası, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış, Kasım 2025’te 9,12 milyon dolara alıcı bulan Superman No. 1 sayısına ait rekoru geride bırakarak yeni bir zirveye ulaştı.





NİCOLAS CAGE’İN EVİNDEN ÇALINAN KOPYA

Satılan kopyanın dikkat çekici bir geçmişi de bulunuyor. Çizgi roman, bir dönem ünlü Hollywood yıldızı Nicolas Cage’e aitti. Cage’in evinden çalınan eser, yaklaşık 10 yıl sonra bulunarak ünlü oyuncuya iade edilmişti.





Uzmanlara göre çizgi romanın bu denli yüksek bir fiyata alıcı bulmasının en önemli nedeni, son derece sınırlı sayıda günümüze ulaşmış olması. Dünya genelinde bu sayıdan 100’den az kopya bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkili değerlendirme şirketleri tarafından yapılan incelemede eser, 10 üzerinden 9 puan alarak bugüne kadar korunmuş en iyi örneklerden biri olarak tescillendi.

1938 yılında ilk satışa sunulduğunda yalnızca 10 sentten satılan Action Comics No. 1, bugün çizgi roman tarihinin en değerli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.