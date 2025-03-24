‘Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’ için başvurular başlıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:16

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:16

Eğitimci, yazar ve siyaset insanı Nafi Atuf Kansu adına konulan Eğitbilim Araştırmaları Ödülü için başvurulara katılım 1 Nisan’da başlıyor. Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından yürütülen ödüle; 30 Haziran 2024-1 Nisan 2025 tarihleri arasında eğitbilim alanında üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş tezler; yurtiçinde araştırma niteliğindeki kişisel veya ortak yazılmış, hakemli dergilerde yayınlanmış Türkçe makaleler ile yayımlanmış, araştırma niteliğindeki kişisel veya bütüncül olarak ortak yazılmış, telif ve Türkçe kitaplar katılabilecek.

Seçici Kurulu Prof. Dr. Ümüt Akagündüz, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Ilgın Gökler (aile adına), Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Sedat Sever ve Prof. Dr. Ali Ekber Şahin’den oluşan ödül için başvurular, 1 Haziran 2025’e değin yapılabilecek. Ödül ile ilgili ayrıntılı bilgi, https://www.nafiatufkansu.com/ adresindeki siteden edinilebilecek.