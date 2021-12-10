NASA sergisi: İnsanlığın uzay macerası

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Uzay, insan için her zaman bir bilinmez oldu. Bu bilinmezlik de onu keşfetme isteğini beraberinde getirdi tarih boyunca. Uzay, edebiyatı etkiledi, sinemayla birlikte bilimkurgu filmleri de kendi hayran kitlesini yarattı. Peki, uzaya çıkma hayalinin gerçek olduğu son 50 yılda neler yaşandı, nasıl uzaya çıkıldı, Ay’a ayak basanlar kimler, bu isimlerin kullandığı araçlar ne, hatta neler yediler ve içtiler? Bütün bu soruların yanıtlarının yer aldığı bir sergi Ataşehir’de bulunan Metropol İstanbul’da açıldı.

AY TAŞINA DOKUNUN!

Ay’dan getirilen ve dokunulmasına izin verilen taş, büyük ilgi görüyor.

“NASA Uzay Sergisi”, Türkiye’ye HupalupaExpo tarafından getirilmiş, 2 bin 300 metrekarelik büyük bir alanı kaplıyor. NASA’nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay görevlerine tanıklık eden gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu sergide 200’ün üzerinde parça yer alıyor. Hatta parçalardan biri Dünya’dan değil. Ay’dan getirilen bu ufak taş parçasına dokunmanıza izin veriliyor. Tabii, yeni jenerasyonlar uzay konusunda NASA’nın “tekel” olduğunu düşünebilir. Ancak öyle değil. Sovyetler Birliği tarafından fırlatılarak uzay yarışını başlatan “Sputnik 1” uydusunun bir modeli de sergide görülebiliyor. Uzaya çıkan ilk insan olan kozmonot Yuri Gagarin’in uzay aracı “Vostok 1”in bir modeli ve Gagarin’in kıyafetleri de uzay yarışının başlangıcının yer aldığı bölümde bulunuyor. Bu yarışın detayları, ardından Neil Armstrong’un Ay’a ayak basarken giydiği tulum, Apollo roketlerinin ve uzay araçlarının bire bir modelleri, hatta astronot ve kozmonotların neler yediğine kadar, uzay meraklılarının büyük ilgisini çekecek birçok eser ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli de bulunuyor. Serginin sonunda ise özellikle gençlerin ilgisini çekecek özel bir bölüme ulaşıyorsunuz. Bu bölümde “sanal gerçeklik” gözlükleri ve uygulamalarıyla, çeşitli simülatörlerle, uzay macerasına interaktif bir şekilde dahil olabilir, hatta Mars’taki yerçekiminde nasıl yüründüğünü deneyimleyebilirsiniz!

"DENEYİMLEYİN"

Hupalupa İcra Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül serginin açılışında, “Bu heyecan verici sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Serginin her yaştan meraklısına gerçek bir uzay deneyimi yaşatacağını umuyoruz” diye konuştu.