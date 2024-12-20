Nazan Kesal, Şerif Erol ve Reha Özcan 'Acı Kahve' filminde buluştu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:31

Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapılan galada oyuncular, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Nazan Kesal, “Acı Kahve filmi şahane bir ekiple çok kısa bir sürede çekildi. Benim filmografimde bu tarzda bir filmim olmamıştı ve okur okumaz hemen kabul ettim. Hepimizin yaşamında bir kız isteme töreni vardır. İllaki hepimiz Allah’ın emri ve peygamberin kavli cümlesi duymuş ve yaşamışızdır. Oynaması çok keyifliydi izlemesi de keyifli olacak” dedi.

BİR KIZ İSTEME GECESİNDE OLANLAR...

Filmin senaristi ve yönetmeni Soner Sert, “Bir kız isteme gecesinde geleneklerden takı pazarlamasına kadar her şey konuşulur. Bunun bir filmin konusu olması her zaman aklımda vardı. Bunun üzerinde biraz durup aslında inceden dalgasını da geçebileceğimiz komik de bir olay. Yer yer çok ciddi olabilecek bir hikâye çıkarmak istedim” dedi.

Benian Dönmez, “Bu bir kara komedi. Absürt öğeler var içinde ve ben tür olarak da gerçekçilikten daha ziyada bu türün derdini anlatmakta daha üstün olduğunu düşünüyorum o yüzden zevkle kabul ettim. Senaryo harika, toplumsal bir eleştiri var. İki yüzlü bir topluma ayna tutan bir hikâye. O yüzden bu ekiple çalışmış olmaktan çok mutluyum” dedi.

Filmin emekli komiseri ve kız babası Şerif Erol, “Bir arada çalışmak çok zevkliydi. Hikâye çok ilgimi çekti. Kötü bir zamanda iyi olabilmek mümkün mü sorusunu akıllara getiriyor” diyerek karakteri ve film ile ilgili konuştu.

Filmde acı kahveyi yapan gelin adayı rolünü üstlenen Buçe Buse Kahraman, "Çok samimi bir hikâyenin gerçek bir mekana geçerek can bulduğu bir film oldu” dedi.

Acı Kahve, 3 Ocak'ta vizyona giriyor.