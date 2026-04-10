Nazar Büyüm Anması'nda birlikte çalışmanın önemi anlatıldı

Büyüm’ün kendi sesinden hazırlanan video gösteriminin ardından onunla çalışmış olan akademisyen, şair, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Cevat Çapan Birlikte Çalışmak temalı bir konferans verdi.

Çapan konuşmasında, birlikte çalışmanın en iyi örneklerini veren gençlik tiyatrolarında Genco Erkal, Vasıf Öngören, Asaf Çiyiltepe gibi birçok oyuncu, yazar ve yönetmenin amatör ruhla, birey olarak öne çıkmadan yetiştiğini anlattı.

Çapan, “Birlikte çalışma sadece tiyatroya ait birşey değil. Birlikte çalışmanın güzelliğini yayıncılıkta da yaşadık. Yayıncılığın ne kadar önemli ve olumlu bir çalışma alanı olduğunu Nazar’ın gözetimi altında oradaki çalışan bütün arkadaşlarla birlikte Adam Yayıncalık’ta, Merkez Ajans’ta daha sonra Ada Yayıncılık'ta, Britannica Ansiklopedisi’nde 1981’den sürdüğü kadar neredeyse 2010’a kadar yaşadık.” diyerek bu mutluluğu yaşatanları şükranla minnetle andı.

Büyüm, Dink ve Çapan aileleriyle Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Turgut Fişekçi, Masis Kürkçügil’in de aralarında olduğu dostların izlediği etkinlikte Çapan, Agos gazetesinde yayımlanan yazılarının toplandığı "Dönüp Baktığımda" kitabını da imzaladı.