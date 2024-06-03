Nâzım dostları dikkat: Baruthane'de 'Şarkılarla Nâzım hikayesi'
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) Nâzım Hikmet'in 61. ölüm yıl dönümünde anlamlı bir anma etkinliği düzenliyor.
Türk şiirinin en büyük isimlerinden Nâzım Hikmet, Bakırköy'de bulunan Baruthane'de düzenlenecek "Şarkılarla Nâzım hikayesi" isimli etkinlikte, eserlerinden bestelenmiş şarkılarla anılacak.
Nâzım Hikmet'in hayatı ve eserleri üzerinde durulacak gecede solist Ayşe Şenoğul, Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi şarkılarla Nâzım Hikmet'i anacak.
Etkinliğe katılmak isteyenler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecek.
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