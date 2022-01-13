13 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın Nâzım Hikmet Sanat Vakfı işbirliği ile düzenlediği, 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek “İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet” etkinliğinde; yapımcılığını Nâzım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film’in, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği “Nâzım 120 Yaşında” belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Türk şiirini dünyaya tanıtan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen, sevdayı, özlemi, direnci, özgürlüğü ve memleket sevgisini şiirleriyle buluşturan Nâzım’ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgeselde, şairi Şahin Sancak canlandırıyor.

Belgesel gösterimin yanı sıra şair hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran sanat ve edebiyat dünyasından birçok ismin ve “Ne Dediler” video gösteriminin yer aldığı etkinlik, Serenad Bağcan’ın Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Nâzım şiirlerinden oluşan şarkıları seslendireceği konser ile son bulacak.

NÂZIM HİKMET 120 YAŞINDA

Nâzım Hikmet Vakfı ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle 15 ve 16 Ocak’ta “Nâzım Hikmet 120 yaşında” başlığıyla etkinlikler düzenlenecek. Şairin doğum günü olan 15 Ocak’ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Nâzım Hikmet’in eseri olan “Memleketimden İnsan Manzaraları” tiyatro gösterisi yapılacak. Rutkay Aziz’in kurgulayıp yönettiği oyun saat 20.00’de başlayacak.

