Nâzım Hikmet, 121. doğum gününde çeşitli etkinlikler anılacak
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, şairin 121. doğum yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Artık gelenekselleşen ilk etkinlik Sarıyer Belediyesi’nce bugün şairin Türkiye’den ayrıldığı son nokta olan Tarabya Oteli önünde Boğaz’a karanfiller atılmasıyla yapılacak.
Burada yapılacak konuşma ve şiir okumalarının ardından Sarıyer Belediyesi’nin motoru yolcularıyla Boğaz’a açılacak. Motordaki etkinlik şiir ve müzik dinletileriyle sürecek.
- Saat 15.00’te Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi önündeki Nâzım Hikmet heykeline karanfiller bırakılmasının ardından belgesel gösterimi ve konser olacak.
- İzmir’de bugün saat 20.00’de, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda şairin şiirleri ve şiirlerinden yapılmış müzik parçaları seslendirilecek.
- Solcu Liseliler bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Salihli ve daha pek çok noktada “Sınıfın Şairine Kulak Ver” adlı etkinliklerde bir araya geliyor. İstanbul’daki etkinlik saat 13.00’te Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde.
- Maltepe Belediyesi’nin anma etkinliği saat 20.00’de başlayacak.
- Antalya, Konyaaltı Belediyesi’nin etkinliği bugün saat 20.00’de.
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