Nâzım Hikmet, 121. doğum gününde çeşitli etkinlikler anılacak

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 04:02

Burada yapılacak konuşma ve şiir okumalarının ardından Sarıyer Belediyesi’nin motoru yolcularıyla Boğaz’a açılacak. Motordaki etkinlik şiir ve müzik dinletileriyle sürecek.