Nazım Hikmet Eskişehir’de anılacak

Eskişehir’de uzun yıllardır gerçekleştirilmeyen Nazım Hikmet Anması, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle yeniden yaşama geçiriliyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:52
Nazım Hikmet Eskişehir’de anılacak
Abone Ol google-news

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle 1 ile 2 Haziran tarihlerinde Nazım Hikmet Anma Günleri düzenlenecek. Türk şiirinin büyük ustası ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60’ıncı yılı nedeniyle düzenlenecek etkinlikler ile Eskişehir’de anılacak. Anma günleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) 14.00-15.30 saatleri arasında Emel İrtem’in moderatörlüğünü yapacağı, Mahmut Temizyürek ve Altay Öktem’in konuşmacı olarak katılacağı panel gerçekleştirilecek. 15.30-16.30 saatleri arasında Onur Gül tarafından müzik dinletisi, 16.45-17.45 saatleri arasında ise Eskişehir Halk Sahnesi tarafından ‘Benerci Kendini Niçin Öldürdü?’ isimli tiyatro oyunu sergilenecek.  Nazım Hikmet’i anma töreni ise 2 Haziran Pazar günü saat 14.30’da Doğançayır Nazım Hikmet Anıt Mezarında gerçekleştirilecek. Anma törenin ardından ise saat 16.00’da Doğançayır Nazım Hikmet Parkı’nda Naki Karamaşa tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm yurttaşlar katılabiliyor. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!
Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü
Serdar Topraktepe'den Beşiktaş itirafı: 'Son maçı olduğu için...'

Serdar Topraktepe'den Beşiktaş itirafı: 'Son maçı olduğu için...'
Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!

Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!
Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu: Kadroda sürpriz eksikler!

Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu: Kadroda sürpriz eksikler!
AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te

AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!