Nazım Hikmet Eskişehir’de anılacak

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:52

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:55

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle 1 ile 2 Haziran tarihlerinde Nazım Hikmet Anma Günleri düzenlenecek. Türk şiirinin büyük ustası ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60’ıncı yılı nedeniyle düzenlenecek etkinlikler ile Eskişehir’de anılacak. Anma günleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) 14.00-15.30 saatleri arasında Emel İrtem’in moderatörlüğünü yapacağı, Mahmut Temizyürek ve Altay Öktem’in konuşmacı olarak katılacağı panel gerçekleştirilecek. 15.30-16.30 saatleri arasında Onur Gül tarafından müzik dinletisi, 16.45-17.45 saatleri arasında ise Eskişehir Halk Sahnesi tarafından ‘Benerci Kendini Niçin Öldürdü?’ isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Nazım Hikmet’i anma töreni ise 2 Haziran Pazar günü saat 14.30’da Doğançayır Nazım Hikmet Anıt Mezarında gerçekleştirilecek. Anma törenin ardından ise saat 16.00’da Doğançayır Nazım Hikmet Parkı’nda Naki Karamaşa tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm yurttaşlar katılabiliyor.