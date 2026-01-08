Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nazım Hikmet karikatürlerle anılıyor

Nazım Hikmet karikatürlerle anılıyor

8.01.2026 15:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Nazım Hikmet karikatürlerle anılıyor

Nazım Hikmet, karikatür sanatının güçlü çizgileriyle 13 Ocak’ta Ankara’da anılıyor; sergi ve “Çizgi ile Nazım Hikmet” sunumu sanatseverlerle buluşuyor.

Türk edebiyatının evrensel şairlerinden Nazım Hikmet, karikatür sanatının usta isimlerinin eserleriyle Ankara’da anılıyor. “Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi”, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 19.30’da sanatseverlerle buluşacak.

Image

Mimarlar Derneği 1927, Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, yalnızca bir sergiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda “Çizgi ile Nazım Hikmet” başlıklı bir sunum da gerçekleştirilecek. Sunumun konuşmacısı ise karikatürist ve araştırmacı Erdal Sorgucu olacak.

Nazım Hikmet’in düşünsel dünyasını, edebi mirasını ve toplumsal duruşunu karikatür sanatı aracılığıyla yorumlayan eserlerin yer aldığı sergi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

İlgili Konular: #Nazım Hikmet Ran