Nazım Hikmet karikatürlerle anılıyor

Türk edebiyatının evrensel şairlerinden Nazım Hikmet, karikatür sanatının usta isimlerinin eserleriyle Ankara’da anılıyor. “Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi”, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 19.30’da sanatseverlerle buluşacak.

Mimarlar Derneği 1927, Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, yalnızca bir sergiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda “Çizgi ile Nazım Hikmet” başlıklı bir sunum da gerçekleştirilecek. Sunumun konuşmacısı ise karikatürist ve araştırmacı Erdal Sorgucu olacak.

Nazım Hikmet’in düşünsel dünyasını, edebi mirasını ve toplumsal duruşunu karikatür sanatı aracılığıyla yorumlayan eserlerin yer aldığı sergi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.