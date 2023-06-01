Nâzım Hikmet Kültürpark'ta anılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 60'ıncı yıl dönümünde Kültürpark’ta anma etkinliği düzenliyor. 3 Haziran’da çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Nâzım Hikmet'i, aramızdan ayrılışının 60'ıncı yıl dönümünde "60. Nâzım Hikmet Anması" başlıklı etkinlikle hatırlayacak.
Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Kültürpark'ta yer alan İzmir Sanat'ın bahçesindeki Nâzım Hikmet anıtının önünde düzenlenecek.
Saat 19.00'da başlayacak programda farklı branşlardan çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.
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