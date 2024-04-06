NDS’de en iyi piyanistler belli oldu

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nin düzenlediği 6. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması finali ve ödül töreni 4 Nisan’da CRR Konser Salonu’nda yapıldı.

Gülçin Gülan
Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:16
NDS’de en iyi piyanistler belli oldu
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Törene Fransa Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu da katıldı. 30 ülkeden 149 başvurunun yapıldığı, ön elemeyi geçen 29 yarışmacı arasından dört tur sonunda birinciliğe Teppei Kuroda (Japonya), ikinciliğe Youl Sun (Kore) ve üçüncülüğe Leonardo Merlini (İtalya) değer görüldü. Leonardo Merlini, 3. turda tüm yarışmacılar tarafından icra edilen, Ali Darmar’ın bu yarışma için bestelediği Paylaşımlar eserinin en iyi yorumcusu olarak Ali Darmar Ödülü’nün de sahibi oldu.

Öğrenci jürisi ise NDS Gençlik Müzik Ödülü’nü Youl Sun’a verdi. Bu yıl konan iki özel ödülden Fransa Başkonsolosu adına verilen Olivier Gauvin Ödülü’nü Vincent Martinet (Fransa) ve CRR yönetimi adına genel sanat yönetmeni Murat Cem Orhan tarafından verilen Cemal Reşit Rey Ödülü’nü Teppei Kuroda aldılar.

Cemal Reşit Rey’in “Hatıradan İbaret Kalan Şehirde Gezintiler” eserinden “Galip Ordunun Çizdiği Yol”un da seslendirildiği finalde yarışmacılara şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra’Sion eşlik etti.


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