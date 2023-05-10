Necdet Tosun kimdir, çocukları kim? Necdet Tosun ne zaman öldü? Necdet Tosun'un oynadığı filmler...

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:30

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:30

"Üsküdar'a Giderken", "Gurbet", "Aşkın Gözyaşları", "Ayşecik", "İçimizden Biri", "Küçük Beyefendi" ve "Şafak Bekçileri"nin de aralarında olduğu çok sayıda Yeşilçam filminde canlandırdığı güler yüzlü rollerle izleyicinin sempatisini kazanan Necdet Tosun, vefatının 48. yılında anılıyor.

NECDET TOSUN KİMDİR?



Balıkesir Burhaniye'de 3 Ağustos 1926'da dünyaya gelen Tosun, eğitim hayatını yarıda bırakarak, doğduğu ilçede lokantacılık, leblebicilik ve terzilik işleriyle uğraştı. Erdal Tosun, çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesinin ardından sinemaya adım attı.

İlk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filminde rol alan sanatçı, siyah beyaz filmlerle başladığı sinema yolculuğunda "güler yüzlü aşçı" rolüyle özdeşleşti, samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

NECDET TOSUN'UN ÇOCUKLARI KİM?

Sevim Hanım ile 1960'ta dünya evine giren sanatçının bu evlilikten kendisi gibi oyuncu olan, Erdal ve Gürdal adında iki oğlu dünyaya geldi. Tosun, ikinci oğlu dünyaya geldikten sonra Ses dergisine verdiği röportajında şunları aktarmıştı:

"Adımız Tosun. Çocuklar da maşallah tosun gibi oluyor. Şimdi benim gibi 150 kiloluk bir adamın ufacık bir çocuğu olursa ayıp olmaz mı? Biz soydan gürbüz insanlarız. Babam da benim gibiydi. Hatta ben babamın yanında ufak kalırım. O en az 200 kilo vardı ama nazar değmesin diye kendini tarttırmazdı. Ne yapalım? Çocuklarımız değil, torunlarımız bile bu gidişle tosuncuk olarak dünyaya gelecek."

Necdet Tosun, "Yasemin'in Tatlı Aşkı", "Fadime", "Fatoş Sokakların Meleği" ve "Veda" filmlerinde aşçı, "Efkarlı Sosyetede"de Şemsi, "İstanbul Tatili"nde kahveci Tosun, "Öksüzler"de paketlerini taşırken cüzdanı çalınan zengin adam, "Oyun Bitti"de tamirci Kadir, "Cilveli Kız"da işportacı Tosun, "Yumurcak"ta şerbetçi Tosun rollerini başarıyla oynadı.

Usta oyuncu 19 yıllık sanat hayatında boyunca "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karateciler İstanbul'da", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Kanlı Para", "Fakir Kızın Kısmeti", "İşportacı Kız", "Kaldırım Çiçeği", "Avare Kız", "Tamirci Parçası", "Küçük Hanımın Şoförü", "Gurbet" ve "Üç Garipler"le birlikte 400'e yakın filmde rol aldı.

Samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kuran Tosun, Türk sinemasında komedi filmlerine damga vurdu. Ancak canlandırdığı kısa rollerden, kazandığı para yeterli olmadığı için, yaşamı geçim sıkıntısı içinde geçti.

NECDET TOSUN'UN ÖLÜMÜ

Başarılı oyuncu, 27 Nisan 1975'te, iş için gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan sanatçı, tedavi için İstanbul'a getirildi ancak kazadan 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te 49 yaşındayken vefat etti. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümünün ardından babalarıyla aynı mesleği seçen Gürdal ve Erdal Tosun da çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alarak, izleyicinin gönlünde yer edindi. Gürdal Tosun böbrek yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos 2000'de 33 yaşındayken, Erdal Tosun ise trafik kazası sonucu 30 Kasım 2016'da 53 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Usta oyuncunun eşi Sevim Tosun da 26 Şubat 2020'de hayata veda etti.



















