Rita Lee kimdir, nereli? Rita Lee neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:40

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:40

Brezilya'da 'Rock Kraliçesi' olarak bilinen Rita Lee hayatını kaybetti. Brezilya'da üç günlük yas ilan edilirken sanatçının yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



RİTA LEE KİMDİR?

Rita Lee, 31 Aralık 1947'de Brezilya'da doğdu. Lee, Brezilyalı grup Os Mutantes'in bir üyesiydi ve Brezilya eğlencesinde popüler bir figürdü. Ayrıca hayvan hakları aktivisti olan Lee, dünya çapında 55 milyondan fazla kayıt sattı.

ÖZEL YAŞAMI

Rita Lee, 1971’de müzisyen Arnaldo Baptista’yla evlendi. Çiftin evlilikleri 1977’de sonlandı. Rita Lee, 1996’da Roberto de Carvalho’yla evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.



RİTA LEE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rita Lee, akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Os Mutantes'le

1968: Tropicália: ou Panis et Circenses

1968: Os Mutantes

1969: Mutantes

1970: A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado

1971: Jardim Elétrico

1971: Tecnicolor

1972: Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets

Tutti Frutti'yle

1974: Atrás do Porto Tem uma Cidade

1975: Fruto Proibido

1976: Entradas e Bandeiras

1978: Babilônia

Solo Albümleri

1970: Build Up

1972: Hoje É o Primero Dia do Resto da Sua Vida

1979: Rita Lee

1980: Rita Lee 1980

1981: Saúde

1982: Rita Lee e Roberto de Carvalho

1983: Baila Conmigo

1983: Bombom

1984: Rita Hits

1985: Rita e Roberto

1987: Flerte Fatal

1988: Zona Zen

1989: Dias Melhores Virão

1990: Rita Lee e Roberto de Carvalho

1993: Todas as Mulheres do Mundo

1997: Santa Rita de Sampa

2000: 3001

2000: Rita ReLEEda

2001: Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar

2003: Balacobaco

2012: Reza

Canlı Albümleri

1975: Hollywood Rock (Erasmo Carlos, Peso ve Raul Seixas'la)

1977: Refestança (Gilberto Gil'le)

1991: Rita Lee em Bossa 'n' Roll

1995: A Marca Da Zorra

1998: Acústico MTV (MTV Unplugged)

Tekli Şarkıları

1976: Lá Vou Eu (EP)

1977: "Arrombou a Festa"

1980: "Lanca Perfume"

1983: "Desculpe o Auê" / "Yoko Ono"

2002: "Rita Lee Novelas"

2004: MTV Ao Vivo

2009: Multishow Ao Vivo Rita Lee



