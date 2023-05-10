Rita Lee kimdir, nereli? Rita Lee neden hayatını kaybetti?
Brezilya'da 'Rock Kraliçesi' olarak bilinen Rita Lee hayatını kaybetti. Peki, Rita Lee kimdir, nereli? Rita Lee neden hayatını kaybetti?
Brezilya'da 'Rock Kraliçesi' olarak bilinen Rita Lee hayatını kaybetti. Brezilya'da üç günlük yas ilan edilirken sanatçının yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
RİTA LEE KİMDİR?
Rita Lee, 31 Aralık 1947'de Brezilya'da doğdu. Lee, Brezilyalı grup Os Mutantes'in bir üyesiydi ve Brezilya eğlencesinde popüler bir figürdü. Ayrıca hayvan hakları aktivisti olan Lee, dünya çapında 55 milyondan fazla kayıt sattı.
ÖZEL YAŞAMI
Rita Lee, 1971’de müzisyen Arnaldo Baptista’yla evlendi. Çiftin evlilikleri 1977’de sonlandı. Rita Lee, 1996’da Roberto de Carvalho’yla evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.
RİTA LEE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Rita Lee, akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.
SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ
Os Mutantes'le
1968: Tropicália: ou Panis et Circenses
1968: Os Mutantes
1969: Mutantes
1970: A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado
1971: Jardim Elétrico
1971: Tecnicolor
1972: Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets
Tutti Frutti'yle
1974: Atrás do Porto Tem uma Cidade
1975: Fruto Proibido
1976: Entradas e Bandeiras
1978: Babilônia
Solo Albümleri
1970: Build Up
1972: Hoje É o Primero Dia do Resto da Sua Vida
1979: Rita Lee
1980: Rita Lee 1980
1981: Saúde
1982: Rita Lee e Roberto de Carvalho
1983: Baila Conmigo
1983: Bombom
1984: Rita Hits
1985: Rita e Roberto
1987: Flerte Fatal
1988: Zona Zen
1989: Dias Melhores Virão
1990: Rita Lee e Roberto de Carvalho
1993: Todas as Mulheres do Mundo
1997: Santa Rita de Sampa
2000: 3001
2000: Rita ReLEEda
2001: Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar
2003: Balacobaco
2012: Reza
Canlı Albümleri
1975: Hollywood Rock (Erasmo Carlos, Peso ve Raul Seixas'la)
1977: Refestança (Gilberto Gil'le)
1991: Rita Lee em Bossa 'n' Roll
1995: A Marca Da Zorra
1998: Acústico MTV (MTV Unplugged)
Tekli Şarkıları
1976: Lá Vou Eu (EP)
1977: "Arrombou a Festa"
1980: "Lanca Perfume"
1983: "Desculpe o Auê" / "Yoko Ono"
2002: "Rita Lee Novelas"
2004: MTV Ao Vivo
2009: Multishow Ao Vivo Rita Lee
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu