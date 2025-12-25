Nedret Demirhan son yolculuğuna uğurlandı

İBBŞT Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde düzenlenen sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı cenaze töreninde eşi Dilay Denizhan, Emin And, Orhan Alkaya, Mehmet Esatoğlu, Vural Buldu, Can Şenel, İsmail Hakkı Aksu söz aldılar. Nedret Denizhan’ın çok yönlü bir sanatçı olduğunu anlattılar. Birlikte oynadıkları oyunlardan, Şehir Operası’ndaki birlikteliklerinden bahsettiler.

Törene, aralarında Yalçın Boratap, İskender Bağcılar, Orhan Hızlı, Selçuk Soğukçay, Yılmaz Meydaneri, Nevzat Çankara, Eftal Gülbudak, Ümran İnceoğlu, Betül Kızılok, Murat Bavli, Bora Seçkin, Eylül Soğukçay, Ertan Kılıç, Nihal Kaplangı ve İBB Darülaceze Müdür Yardımcısı Eray Kandemir’in de olduğu sanatçılarında olduğu dostları, sanatseverler katıldı.

NEDRET DEMİRHAN KİMDİR?

İstanbul’da 1946 yılında doğan, 1954’te sekiz yaşında, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde tiyatroya başlayan Demirhan, on yıl kadar çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştıktan sonra 1964 yılında Aydın Gün’ün isteğiyle “Şehir Operası”na geçti. Konduvitlik, reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı. Şehir Operası’nın kapanmasından sonra tekrar döndüğü İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuk, yardımcı yönetmenlik yaptı, sahne direktörlüğünde görev aldı. 1974’te Muhsin Ertuğrul tarafından bilgi artırımı için Almanya'ya gönderildi. 1977’te yönetmenliğe başladı. 1980-1988 yılları arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk görevini de sürdürdü. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği de yapmıştır.

Şehir Tiyatroları’nda Yönettiği Oyunlar:

İçerdekiler, Çulsuzlar, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Şampiyonlar, Bir Garip Oyun, Küçük Nasrettin, Derya Gülü, Sekiz Kadın, Kim Kimi Kimle, Yaprak Dökümü, Balıkesir Muhasebecisi, Kahvehane, Figaro’nun Düğünü, Öyle Bir Nevcivan, İkili Oyun, Vişne Bahçesi, Kralın Kısrağı, Döne Döne Oskar, Patavatsız Hanımefendi, Bisküvi Adam, Cibali Karakolu.

Şehir Tiyatroları’nda Oynadığı Oyunlar

Yerma, Kubilay, Dünyanın Düzeni, Oyuncakçı Dede, Cyrano de Bergerac, Fazilet Eczanesi, Tarla Kuşu, Büyük Çınar, Sonuna Kadar, Atinalı Timon, Sinekler, Venedik Taciri, Ah Baba Vah Baba, Kralın Kısrağı.