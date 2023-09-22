Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un eserleri Arkas Sanat’ta

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:48

Arkas Sanat Merkezi, Müjde Unustası’nın direktörlüğü ve Dr. Necmi Sönmez’in küratörlüğünde iki usta sanatçı Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un eserlerini Cumhuriyet’in 100. yılında sanatseverlerl buluşturdu.

Nejad Devrim ve Mübin Orhon'un 100. yaşlarına denk gelen süreçte hazırlanan “Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu” sergisi, Cumhuriyet idealleriyle sanat hayatlarını, eğitimlerini, şekillendiren sanatçıların olgunluk dönemi eserlerini ilk kez eş zamanlı bir süreçte ele alıyor ve onların bağımsız olarak sanatlarıyla ulaştıkları görsel zirveleri gündeme getiriyor. İki sanatçının uluslararası alanda yankı getiren, dünyanın sayılı modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına girmiş olan resimleri, Cumhuriyet'in hedeflemiş olduğu uygarlık seviyesinin görsel sonuçları olarak değerlendirilebilir.

(Sergi Küratörü Necmi Sönmez - Arkas Sanat Direktörü Müjde Müjde Unustası)



TÜRK SANATI İLE AVRUPA SANATI ARASINDA KÖPRÜ

Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi, sanat pratiklerinde giriştikleri sıra dışı deneylerle, sahip oldukları özgünlük, farklılık ve cesaretle Modern Türk Sanatı’nda yeni bir dönem açmış olan Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un yapıtlarını bir araya getirerek, onların sıra dışı hayat ve sanat yolculuklarını ele alıyor. Her ikisi de İstanbul’da doğan, 1945 sonrasında Paris’te çalışarak birçok önemli başarıya imza atan Nejad ve Mübin, resimlerinde özgün yorumlar geliştirerek Türk Sanatı ile Avrupa Sanatı arasında köprüler kurdular. Sergi, onların Türkiye’den, Türk Sanatı’ndan çıkışla geliştirmiş oldukları renkler, formlar, imgeler üzerine eğilerek “kültürlerarası etkileşim” olgusunu ilk kez tartışmaya açarak onların resimlerinin arkasındaki cesur kararlar üzerine yoğunlaşıyor.

LUCİEN ARKAS: SANATÇILARIN SANAT YOLCULUKLARINA ODAKLANIYOR

Nejad Devrim ve Mübin Orhon, doğum tarihleri itibariyle Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahiptir. Tüm eğitimini yeni Türk Alfabesiyle alan bu kuşak köklü Modernleşme hareketinin ilk özgün yorumlarını ortaya koydukları için Sanat Tarihi açısından da özel bir konuma sahipler. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Arkas Sanat Merkezi’nde açtığımız 26. sergi, Modern Türk Sanatı’nda öncü iki sanatçı, Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un eserlerini bir araya getirerek onların sıra dışı hayatlarına ve sanat yolculuklarına odaklanıyor. Cumhuriyetin kuruluşuyla aynı zamana rast gelen yaşantılarını da 100. yılına girmiş olmamız vesilesiyle kutlamak için bu sergi bir fırsat oldu” diye konuştu.

UNUSTASI: İLK KEZ TÜRKİYE’DE SERGİLENİYOR

Arkas Sanat Direktörü Müjde Müjde Unustası, “Bu resimlere ve onların ardındaki varoluş mücadelesine baktığımızda, Nejad Devrim’in bir mektubunda dile getirmiş olduğu “güzelliklere tanık olmak” fikrinin etkileyici renkleri, formlarıyla karşılaşıyoruz. Önemli bir bölümünü ilk kez Türkiye’de sergilenen eserlerin oluşturduğu sergimiz, Nejad Devrim ve Mübin Orhon’u genç kuşaklara tanıtırken, Cumhuriyet ideallerinin önümüzdeki yüzyılda da önümüzü aydınlatan bir ışık olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Sergide farklı koleksiyonlardan eserlerin bir araya getirildiği bilgisini paylaşan Unustası, “Sergi için Arkas Koleksiyonu da dahil olmak üzere, 6 koleksiyondan 90’ın üzerinde eser bir araya getirildi. Farklı koleksiyonlardan eserlerin bir araya gelmesiyle, sanatçıların üretimlerini çok daha kapsamlı olarak ele alan bir sergi ortaya çıkarmamız mümkün oldu. Eserleriyle sergiye katkı sunan tüm koleksiyonerlere teşekkür ediyorum” dedi.

SÖNMEZ: DÜNYANIN SAYILI MODERN SANAT MÜZELERİNE GİRDİLER

Sergi Küratörü Necmi Sönmez ise, “İki sanatçının uluslararası alanda yankı getiren, dünyanın sayılı modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına girmiş olan resimleri, Cumhuriyet'in hedeflemiş olduğu uygarlık seviyesinin görsel sonuçları olarak değerlendirilebilir. Onları ilginç ve farklı kılan bir diğer özellikse sanat yaşamlarının yurtdışında sürdürerek uluslararası alanda varlıklarını göstermeyi başaran ilk sanatçılarımız arasında olmalarıdır. Devrim 1947’de, Orhon 1956’da arkalarında hiçbir destek olmadan Paris’te ilk kişisel sergilerini açmayı başardıklarında kendi varoluşlarını ortaya çıkardıkları gibi Türk Sanatı açısından da son derece önemli bir başarıya imza atıyorlardı. Sergideki çalışmalar, sanatçıların yaşam öyküleriyle birlikte değerlendirildiğinde onların zor yaşam koşullarında bile ne denli özverili şekilde çalışarak geliştirmiş oldukları özgün yorumlarını ortaya koyuyor” dedi.

6 SERGİ BİR ARAYA GELDİ

“Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu” sergisi için 6 koleksiyondan bir araya getirilen 90’ın üstünde eserden pek çoğu, ilk defa sergileniyor. Sergide, 1940ların başında figüratif ve Bizans sanatının etkilerini taşıyan, 60lara kadar Lekesel Soyutlama etkilerini barındıran yapıtlarının ardından, 1995’e uzanan süreçte soyut ve figür arasındaki sanat pratiğiyle Nejad Devrim’in eserleri ziyaretçileri karşılıyor. 1940ların sonları ile 1960lar arasında Geometrik, Lekesel Soyut ile başlayan sanat serüveniyle Mübin Orhon’un 60ların ikinci yarısında Soyut Dışavurumcu ve 1968-1981 yıllarında Monokrom (Lekesel Soyut) dönemine uzanan eserleriyle devam ediyor. 18 Şubat 2024’e kadar ziyarete açık olan sergi, iki usta sanatçıyı ve eserlerini daha yakından tanımak için bir fırsat sunuyor.