Nermi Uygur 100 yaşında

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:29

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:29

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü hocalarından Prof. Dr. Nermi Uygur (1925 - 2005), doğumunun 100. yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Konferans Salonu'nda Medeniyet ve Maltepe Üniversiteleri ile İnsan Felsefesi Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen "Yüzyılımızda Nermi Uygur ve Felsefenin Çağrısı" başlıklı sempozyumla anılacak.

Sempozyum 21 Şubat saat 10.00'da Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Güncel Önkal ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in açış konuşmalarıyla başlayacak.

"Akademide Nermi Uygur" başlıklı oturumda Felsefe Bölümü öğrencileri: Emre Samet Bostan, Esma İmamoğlu, Muhammet Bozkurt; "Felsefenin Çağrısı" başlıklı oturumda Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Doç. Dr. Dilek Arlı Çil ve Doç. Dr. Y. Ceran Karataş; "Felsefe - Edebiyat Arasında Nermi Uygur" başlıklı oturumda ise: Prof. Dr. Mehmet Oktay Taftalı, Güncel Önkal ve Yusuf Çotuksöken üretken bir felsefeci ve yazar olan Nermi Uygur’un düşüncelerini "Dilin Gücü"; "Felsefenin Çağrısı"; "Güneşle"; "İnsan Açısından Edebiyat" gibi birçok eserine dayanarak irdeleyecekler.