Nermin Abadan Unat’a, 100. yıl doğum günü armağanı 80 yıllık bir belge oldu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Hocaların hocası; 100 yıllık bir ömrü, bilim ve insanlık adına çaba harcayarak geçirmiş yılmaz bir savaşçı: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat.

Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan “Yüz Yıllık Umut” kitabının yeni baskısına ek ve düzeltmeleri kendi yapacak kadar dinç ve çalışkan. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı, kadın ve insan hakları aktivisti Nazan Moroğlu’nun kendisi için düzenlediği doğum günü kutlamasında ona güzel bir sürpriz de yapıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 1940 yılında kaydolurken kendi el yazısıyla doldurduğu ve aile durumuna “fakir” yazdığı belgenin aslı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi tarafından armağan edildi. Ne kadar değerli bir belge! Olmayanlar, gösteremeyenler düşünsün. Törene Çağdaş Yaşamı Geliştirme Derneği’nde beraber olduğu ve İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Enstitüsü’nü birlikte kurdukları Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat; MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin, gazeteciler Zeynep Oral, Özlem Gürses, İsmail Küçükkaya ve benim de aralarında bulunduğum küçük bir hayran davetliydi. Ve tabii hocamızı en çok mutlu eden de yanında oğlu Mustafa Kemal Abadan’ın da olmasıydı.