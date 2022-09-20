Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenecek programla anılacak

20 Eylül 2022 Salı, 10:23

25 Eylül 2012 tarihinde hayatına gözlerini yuman, halk ozanı Neşet Ertaş’ı anmak için 23-24-25 Eylül 2022 tarihlerinde memleketi Kırşehir'de düzenlenecek ve üç gün sürecek bir program hazırlandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, programın içeriğine dair şu açıklamayı yaptı:

“23-24-25 Eylül 2022 tarihlerinde hazırlanan; UNESCO Müzik Şehirleriyle birlikte ortak programlar ve ülkemizdeki farklı yaratıcı alanlardaki UNESCO Şehirleriyle birlikte planlamaların yapılacağı ve bu vesileyle de bir arada bulunacağımız 'UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı' hazırlıklarımız tamamlandı.

25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan Bozkırın Tezenesi büyük ozanımız Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürümüzün en büyük temsilcisi olmuştur.

Başta Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu Abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde Bozlağın anavatanı olan Kırşehir, müzik alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren ilk ve tek şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir’de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Kırşehir Belediyesi olarak hazırladığımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı’nın, UNESCO Şehirlerinin üyelerini de daha fazla birbirine yaklaştırmasına vesile olacağını düşünüyoruz."

Neşet Ertaş'ın, 2009 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan insan hazinesi' unvanını aldığını hatırlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Neşet Ertaş sadece türkü söyleyen biri değil, aynı zamanda kendine ait yapısı olan eşsiz ve özgün bir saz çalma ustasıdır; bu nedenle de Bozkırın Tezenesi unvanıyla anılmaktadır.

Sesiyle, yorumuyla, sazıyla ve gönül felsefesiyle evrensel değerlere taşınmış olan Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünün ‘25 Eylül’ olması nedeniyle bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Anma programının adını da UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı olarak belirledik.

23-24-25 Eylül tarihlerinde, üç gün dolu dolu sürecek olan programlara tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi bekliyoruz.”