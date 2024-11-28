Neslihan Altun'un 'Anmadan Olmaz Düğün Çiçeklerini' kitabı, Türk şiirine yeni bir soluk getiriyor

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:08

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:08

Şair, bu kitabında yaklaşık 20 yıllık şiir geçmişini bir araya getirerek, Karadeniz'den Ankara'ya uzanan, gençlik yıllarından olgunluk döneminize kadar süren bir şiirsel yolculuğa çıkıyor. 'Anmadan Olmaz Düğün Çiçeklerini' , tereddüt ile kararlılığın, mantık ile karmaşanın iç içe geçtiği bir diyalog sunarken, aynı zamanda Ankara şiir geleneğini modern bir dille harmanlıyor.

Altun'un şiirleri, okuyucuyu hem kişisel hem de toplumsal bir varlık olarak sorgulamaya davet ediyor. "Okumayı söken babaların, son arkadaşların, eşyadan heyecan kapanların" izlediği bu imge ve dil yolculuğu, şiirin hem bireysel hem de toplumsal yönlerine ışık tutuyor. Kitap, hem geleneksel hem de modern şiir anlayışlarını ustaca birleştiriyor.

Bu yılki Seyhan Erözçelik İlk Kitap Şiir Ödülü kapsamında, Neslihan Altun’un kitabı, ödüle layık görülen eserler arasında yer aldı. Ödül, şairin şiirsel dilindeki derinlik ve çağdaş Türk şiirine kattığı yenilikçi bakış açısıyla dikkat çekiyor.

Ailesi tarafından kurulan Sair Sabri Önenoğlu Destek Ödülü ise 'Anmadan Olmaz Düğün Çiçeklerini' adlı esere verildi.



