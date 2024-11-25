Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması: O şiiri neden okudu?

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:54

Güncelleme: 25.11.2024 - 19:54

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca, Ahmed Arif’in ‘Anadolu’ şiiri ile tekrar gündemde.

Ünlü oyuncunun, geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından seçim mitinglerinde okunan 'Anadolu'yu dillendirmesi sonrası şiirin Demirtaş’a ‘ithaf edildiği' öne sürüldü. Kaynarca, sosyal medyada iddiayla ilgili açıklama yaptı.

OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaynarca, "Cumhuriyet tarihimizin en değerli şairlerinden Ahmed Arif benim için her türlü çok önemlidir. Öyle ki, ben Anadolu şiirini daha önce yaptığım şiir ve türkü albümümde yıllar önce de kullanmıştım. Dolayısıyla bu şiirin birine ithafen söylenmesi mümkün değildir. Kaldı ki Ahmed Arif’in bu şiiri siyasi bir söylemle yazmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu kocaman bir coğrafyayı ifade eden bir şiirdir. Hiç kimseye ithafen söylenmiş ya da okunmuş bir şiir değildir. Yaşasın! Ahmed Arif şiirleri" ifadelerini kullandı.