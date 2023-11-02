Nessi Gomes İstanbul'a geliyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:11

Portekizli Nessi Gomes, 11 Kasım akşamı Zorlu PSM’de konser verecek.

Kendine özgü müzikal tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Nessi Gomes, müziğinde farklı tını ve melodiler kullanarak dikkat çeken bir tarza sahip.

Gomes’ten önce sahneye Gökçe Es çıkacak. Etkinliğin biletleri passo.com.tr adresinden edinilebilir.