Netflix dünyayı ekrana kilitledi: 2025’in küresel gişe şampiyonu 10 film!

1. KPop Demon Hunters (K-Pop İblis Avcıları) Haziran 2025'te yayımlanan bu müzikal-fantezi-aksiyon filmi, 504,3 milyon izlenme ile Netflix tarihinin en büyük açılışlarından birini yaptı.

2. Back in Action Cameron Diaz’ın yıllar sonra setlere döndüğü ve Jamie Foxx ile başrolü paylaştığı aksiyon-komedi filmi, 165 milyon izleyiciye ulaştı. Ocak ayında yayınlanmasına rağmen tüm yıl boyunca Top 10 listelerinde kalmayı başardı.

3. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Bıçaklar Çekildi 3) Daniel Craig’in Dedektif Benoit Blanc olarak döndüğü serinin üçüncü halkası, gizem meraklılarını ekran başına topladı. Film, yıl sonunda 142 milyon izlenmeyi geride bıraktı.

4. The Electric State (Sanal Ülke) Millie Bobby Brown ve Chris Pratt’in başrollerinde olduğu, Russo Kardeşler imzalı bilim kurgu devasa bütçesiyle dikkat çekmişti. Film 138 milyon izlenme sayısına ulaştı.

5. Straw (Son Damla) Tyler Perry’nin yönettiği ve başrolünde Taraji P. Henson’ın yer aldığı gerilim filmi, sürpriz sonuyla sosyal medyada viral oldu ve 121 milyon kişi tarafından izlendi.

6. The Life List (Aşk Peşinde Bir Yıl) Bir annenin ölmeden önce kızı için hazırladığı listedeki görevleri tamamlamasını konu alan bu duygusal dram-komedi, 118 milyon izlenmeye ulaştı.

7. Happy Gilmore 2 Adam Sandler’ın kült karakterine yıllar sonra geri döndüğü devam filmi, nostalji rüzgarını arkasına alarak 113,7 milyon izleyici sayısına ulaştı.

8. Exterritorial (Dokunulmazlık) Almanya yapımı bu aksiyon-gerilim filmi, İngilizce olmayan yapımlar kategorisinde rekor kırarak küresel listede 103 milyon izlenme ile 8. sıraya yerleşti.

9. Havoc (Derin Kargaşa) Tom Hardy’nin bir polisi canlandırdığı sert aksiyon sahneleriyle dolu yapım 96 milyon izlenmeye ulaştı.