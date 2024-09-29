Netflix Florence Pugh ve Christopher Abbott'un yer aldığı 'East of Eden' dizisine yeşil ışık yaktı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:30

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:30

Netflix, Zoe Kazan tarafından yazılan ve John Steinbeck'in klasik romanı "East of Eden"ın sınırlı dizi uyarlamasına resmen yeşil ışık yaktı. Dizi, büyükbabasının 1955'te yönettiği James Dean başrollü film uyarlamasıyla tanınan Kazan tarafından yürütülecek. Variety'nin haberine göre, dizinin başrollerinde Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist ve Hoon Lee yer alacak.

Dizi, Steinbeck'in çok kuşaklı Trask ailesi destanını keşfederken, Cathy Ames karakterine odaklanacak. Florence Pugh’un Cathy'yi canlandıracağı daha önce duyurulmuştu, Abbott Adam Trask'ı, Faist ise Charles Trask'ı canlandıracak. Lee, aileye yakın hizmetkâr karakter Lee'yi canlandıracak.

Florence Pugh, son yıllarda “Oppenheimer”, “Dune: Part 2” gibi büyük yapımlarda yer aldı ve Marvel’ın “Thunderbolts” filminde Yelena Belova rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Abbott ise televizyon projeleriyle Altın Küre adaylığı kazandı ve “Kraven the Hunter” gibi projelerde yer aldı.