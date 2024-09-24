Netflix, Erşan Kuneri’nin 2. sezon fragmanını yayınladı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 24.09.2024 - 17:16

Netflix, Cem Yılmaz’ın yarattığı ikonik karakter Erşan Kuneri’nin maceralarını konu alan dizisinin ikinci sezon fragmanını paylaştı. Yeni karelerle izleyicilerin karşısına çıkan fragmanda, 84 yaşındaki Erşan Kuneri’nin emeklilik günlerini sürerken bir röportaj teklifi almasıyla geçmişe dönüşü anlatılıyor.

Yaratıcılığı ve yönetmenliği Cem Yılmaz’a, yapımı ise Fikirsanat’a ait olan dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

İkinci sezonun konusu ise şöyle: 84 yaşına gelen Erşan Kuneri, hayatı ve filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişine dönmeye karar verir. Hem 1980’lerin ortalarına giderek eski ortağı, oyuncu arkadaşları ve yeni yeteneklerle çektiği filmleri hem de günümüz hayatını izleyicilere aktarır. Sekiz bölümlük yeni sezonda Türk sinemasının renkli bir tarihi eğlenceli bir dille sunuluyor.

Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu, 10 Ekim’de yalnızca Netflix’te izleyiciyle buluşacak.