Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden geleceğin senaristlerine çağrı

Dijital yayın platformu Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi, kreatif sektörün geleceğine yön verecek yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla özel bir eğitim programı düzenliyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi, 16 öğrenciye 14 haftalık yoğun bir eğitim sunacak. Devlet üniversitelerinin Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerini kapsayan başvuru süreci, 15–24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler, derste hikâye geliştirmeden karakter yaratımına, dramatik yapıdan diyalog yazımına kadar senaryo yazımının tüm temel alanlarında yetkinlik kazanacak. Dönem sonunda ise hazırladıkları senaryoyu Netflix Türkiye yöneticilerine sunarak profesyonel bir iş deneyimi edinme fırsatını yakalayacaklar.

GENÇ YETENEKLERİN SEKTÖRE ADIM ATMASINA ARACI OLDU

Bugüne dek pek çok gencin hem Netflix imzalı yapımların hem de sektör genelindeki önemli projelerin mutfağında yer almasına öncülük eden derse; Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinin Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri de başvurabilecek.

Başvuru süreci ve dersle ilgili tüm ayrıntılara serieswriting.bau.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Adayların, 15–24 Şubat tarihleri arasında başvuru sayfasında belirtilen kriterlere uygun, özgün bir senaryo sahnesi yazarak başvurularını tamamlamaları bekleniyor. 27 Şubat’ta sonuçların ilan edileceği hibrit model eğitime 6 Mart’ta başlanılacak.

Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi; eğlence servisinin Türkiye’deki kreatif ekosistemi güçlendirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla bugüne dek hayata geçirdiği 40’tan fazla inisiyatif arasında yer alıyor. Türkiye Yetenek Haritası çatısı altında yürütülen bu projeler; İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Çanakkale’den Mardin’e, Konya’dan Hatay’a kadar pek çok ilde gençlerle buluştu.