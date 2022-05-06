Netflix'e 'abone düşüşünü sakladın' davası
Netflix'in hissedarları, 6 ay boyunca aboneliklerdeki düşüşü saklaması nedeniyle şirkete dava açtı. Aboneliklerdeki düşüş, şirketin hisselerinde değer kaybına neden oldu.
Online dizi ve film platformu Netflix'in abone sayıları hakkında hissedarlarla net bilgiler paylaşmaması tartışmalara neden oldu. Şirketin yatırımcıları, hisselerde yaşanan değer kaybının ardından San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açtı.
Davada Netflix Eş Genel Müdürleri Reed Hastings ve Ted Sarandos ile Finans Direktörü Spencer Neumann sanık sıfatıyla yer aldı.
Davada, şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ??arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi.
Video Haberler
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'