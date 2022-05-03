Harry Potter hayranlarına Netflix'ten kötü haber
Popüler yayın platformu Netflix, 1 Haziran itibarıyla Harry Potter filmlerini kaldıracak. Platform, daha öncesinde de telif süresi dolduğunda "Modern Family" ve "How I Met Your Mother" gibi dizileri kaldırmıştı.
Uzun süredir Harry Potter serisinin filmlerini izleyicilerle buluşturan dijital yayın platformu Netflix'in, 1 Haziran itibarıyla filmleri kaldıracağı öğrenildi. İzleyiciler Netflix'te filmlerin sayfasına gittiğinde de "İzlemek için son gün: 31 Mayıs" uyarısı ile karşılaştı.
'HBO MAX' İDDİASI
Ranini TV'nin aktardığı habere göre, filmler, bir süre öncesine kadar yayınlayan BluTV'de de artık yer almıyor. Harry Potter filmleri ABD'de HBO Max'te ve Peacock'ta yer aldığı için filmlerin 2022 sonunda Türkiye'ye geleceğini duyuran HBO Max'te yer alabileceği düşünülüyor.
Netflix, telif süresi 1 Ocak'ta dolduğunda "Modern Family" ve "How I Met Your Mother" gibi dizileri de kaldırmıştı.
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