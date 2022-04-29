Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi

29 Nisan 2022 Cuma, 15:46

Bir televizyon kanalında yayımlanan ve reytinglerinin düşmesi sebebiyle iptal edilen La Casa de Papel, 2017’de Netflix tarafından satın alınarak 190 ülkede gösterime girmişti. Kısa sürede platformun en çok izlenen uluslararası orijinal yapımı olmayı başaran dizi, 3 Aralık 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı.

Şimdi ise; bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan dizinin Güney Kore uyarlaması geliyor. La Casa de Papel: Kore ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.

HAZİRAN’DA NETFLIX'TE

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Netlix Türkiye, YouTube kanalında “Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…” notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.

Uluslararası adı Money Heist: Korea – Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.

La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.

Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae ve Choe Sung-jun tarafından yazılan ve Kim Hong-sun tarafından yönetilen dizinin yapımcılığını BH Entertainment ile Zium Content üstleniyor.

17 Eylül 2021’de yayınlanan Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game, ilk 17 gününde 111 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Totalda 1 milyar saatten fazla izlenerek Netflix’in en çok izlenen dizisi olan Squid Game, yapılan açıklamaya göre platformdaki diğer Kore yapımlarına yönelik ilginin de artmasına sebep oldu.

BERLİN DİZİSİ DE YOLDA

La Casa de Papel’in Kore uyarlamasının yanı sıra 2023 yılında, dizinin en sevilen karakterlerinden Berlin’in bir spin-off’u yayımlanacak.

Orijinalindeki gibi, bu dizide de karaktere Pedro Alonso hayat verecek. Berlin, La Casa de Papel’e ikinci sezonda veda etmişti. Sonraki sezonlarda ise flashbackler ile izleyici karşısına çıkmıştı.