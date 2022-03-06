Netflix’in merakla beklenen tarihi dizisi, ne yazık ki bekleneni vermiyor

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Netflix’in yeni dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı merakla bekleyenlerdendim. Ağzımızda buruk bir tat bırakan ama unutamadığımız, üzüldüğümüz, utandığımız, heyecanlandığımız, meraklandığımız, sevdiğimiz Kulüp’ten sonra yeni bir dönem dizisi. Üstelik bu konudaki başarısını kanıtlamış bir prodüksiyon şirketinden, tadı damağımızda kalacak muhteşem görüntüler vadediyor? Pera Palas, ilk kez giren herkesin başını döndüren, lobbysinden asansörüne, barından kütüphane odasına ve tabii ki içinde ne düğünler ne balolar yaşanmış Balo Salonu’na herkesi hayran bırakan atmosferi ile sadece İstanbul’un, Türkiye’nin değil, dünyanın en tarihi otellerinden biri. Odaları hâlâ müze olarak saklanan Mustafa Kemal’den Agatha Christie’ye kimlere ev sahipliği yapmamış ki. Bu atmosferde geçecek bir dizi sırf bunun için izlenir.

EMEĞE YAZIK

Ne ki izlemeye başlayıp arada sık sık saate baktığımı fark ettikçe, o saate dizideki gibi zaman içinde seyahat etmek için değil, sıkıldığım için baktığımı fark ediyorum, sırf dekor ve mekân için de dizi seyredilmiyor ki! Kulüp’ten ötürü beklentimiz mi çok yüksekti, konu mu müsamere gibi, Hazal Kaya, olmamış, olmamış, olmamış mı? Gazeteciyi oynayan Hazal Kaya’nın “ayakları üzerinde duran kadın” imajı için otel müdürüne “Ahmet Abi” demesi, beceremediği halde sahneye çıkıp şarkı söyleyip bir de dans etmesine ne demeli? Hangi gazeteci, otel pencerelerinden atlayıp zıplayarak ajanlık yapar, o senaryo nasıl yazılmış? İç dış mekânlardaki çekimler için harcanan para ve emeğe yazık olmuş demek içimi acıtıyor. Senaryoyu yazan Elif Uzman, hayal kurmak için ne kadar zorlanmış, zaman içinde gidip gelmek asansörle inip çıkmak kadar kolay olabilir mi? Fantastik değil, komik oluyor? Tamam, bu bir dizi ama 2022’deki genç kadın, 1930’lu yılların aracına binip kullanabiliyor ve Sarıyer tepelerindeki konaktan Pera’ya geliveriyor! Navigasyona da baksaydı tam olacaktı...

EN HEYECAN VERİCİ SAHNE

Evet, görüntüler çok iyi, kalabalık sahneler de göz dolduruyor. Kıyafetleri de beğendim. Sosyal medyadaki izleyici yorumları da Mustafa Kemalli sahnelerde çok heyecanlanmış ama ne yazık ki bunlar bir diziyi dizi yapmıyor. Ama otelin reklamını çok iyi yapıyor! Gerçi ihtiyacı yok ama Pera Palas bundan sonra yıllarca kapalı gişe, pardon sold out, pardon, tamamen dolu olarak devam eder. Yönetmeni Emre Şahin, Gizem Dağ olan dizinin diğer oyuncularının da çok parlak olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama görsel yönetmen başarılı!