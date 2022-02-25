Oscar ödüllü oyuncu, savaşın ortasına gitti: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak
Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde yapımcı ve belgeselci kimliğiyle öne çıkan ABD'li aktör Sean Penn, Ukrayna'ya gittiğini duyurdu. Penn Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini belgeselleştirecek. Penn, 2018’deki Cemal Kaşıkçı cinayeti için de bir belgesel hazırlığı içerisindeydi ve Türkiye'ye gelmişti.
(Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters)
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya gitti. Son dönemde adını yönetmen ve yapımcı kimliğiyle duyuran Penn’in, Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu aktarıldı.
Ukrayna hükümeti tarafından paylaşılan fotoğraflarda Penn’in Zelenskiy’nin basın toplantısını da yakından izlediği görülüyor. İki Oscar ödüllü Penn ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı bir açıklama yaptı.
"GERÇEĞİ GÖSTERMEK İÇİN GELDİ"
Açıklamada, “Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi” denildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Batılı siyasetçiler de eleştirildi. Açıklamada, “Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi” yorumu yapıldı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI TÜRKİYE’YE DE GELMİŞTİ
Ukrayna’yı en son Kasım ayında ziyaret eden ve askeri yetkililerle görüşen 61 yaşındaki Penn’in Vice Studios için bir belgesel hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.
Daha önce benzer belgesel çalışmalarına imza atan Penn, 2018’de Cemal Kaşıkçı cinayeti için de bir belgesel hazırlığı içerisindeydi. İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü üzerine Penn Türkiye’ye de gelmişti. Fakat bu belgesel henüz yayınlanmadı.
İlgili Haberler
- Apple'dan 'Ukrayna' kararı
- Rusya’nın Ukrayna’ya girişi NATO cephesinde protesto ve kınamalarla karşılandı
- Ukrayna'daki Türkler, Rusya'nın saldırısında yaşadıklarını anlattı
- Ukrayna-Rusya gerginliği, dikkatleri 'Montrö'ye çevirdi
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Şubat ayında ekonomik güven endeksi geriledi
- Şampiyonlar Ligi için İstanbul iddiası
- Ukraynalı kadının Rus askere tepkisi gündem oldu
- Kiev’deki siviller sığınaklara alınıyor
- Ahmet Özal iddiası: ‘Başına geçmek için gün sayıyor…’
- UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti
- Songül Öden'den 'Ukraynalı mülteci' yorumuna sert tepki
- Savaşın simge ismi oldu
- Teknik direktör golü iptal ettirdi