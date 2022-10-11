Nevhiz Tanyeli’nin “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi Ankara Sanat Galerisi’nde

11 Ekim 2022 Salı, 12:14

Resimlerinde, yaşamın göz ardı edilen yönlerinin cesurca üzerinden geçen Nevhiz Tanyeli, adeta insanın bilinçdışından bildiği, tanıklık ettiği belki de çoğu zaman rahatsız edici bulduğu duyguları dahi bir biçime sokabilen ve yine beklentiyi bozan bir mekân kurgusu içerisinde çizgiye döken bir bakışa sahip.





Resimlerini oluşturan öğelerdeki en ufak ayrıntıları bile kendi tanımının dışına çıkararak bu öğelerin yeni bir tasvirini daha gösterir. Sanatseverler için de yeniden keşfedebilecekleri bir anlam bolluğu sunar.





Sergiyi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında bulunan Ankara Sanat Galerisi’nde, Pazartesi hariç her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

