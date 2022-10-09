Sanatçı Çerkes Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı

09 Ekim 2022 Pazar, 10:52

Folkart Gallery, 2022-2023 sergi sezonunu, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ'ın İzmir fotoğraflarıyla açtı. Karadağ'ın İzmir fotoğraflarından oluşan 'İzmir'in 100'ü' adlı sergi İzmirliler'in ve sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Yoğun ilgi gören sergide Karadağ'ın aylar süren çalışması sırasında çektiği 15 bin kare fotoğraf arasından seçilen 100 eser yer alıyor. Proje Direktörlüğü'nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergide yer alan tüm fotoğraflar, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı olarak tarihe geçen 2022 yılında çekildi. Sergi için Türkçe ve İngilizce olarak 300 sayfalık özel bir albüm de hazırlandı. Albümde Karadağ'ın fotoğraflarıyla birlikte gazeteci-yazar Doğan Hızlan, sanat eleştirmeni Evrim Altuğ, şair-yazar Ahmet Telli, şair-yazar Hüseyin Ferhad ve şair-yazar Ünal Ersözlü'nün yazıları ile ünlü şairlerin İzmir için yazılmış bazı şiirleri de yer alıyor.

'KAMERAMI ÇOK ÇEŞİTLİ KULLANMAYA ÇALIŞTIM, SINIRLAMADIM'

İzmir'e dair bir hikaye oluşturmak istediğinin altını çizen Karadağ, "Bu bir proje sergisi. Bir kültür kenti olan İzmir'in son 100 yılı çok değişik gelişmelere sahne oldu. Önce işgal edildi sonra kurtarıldı. Kurtuluşun 100'üncü yılında yeni bir İzmir öyküsü yazmak istedik. Amacım değişen, dönüşen İzmir'i anlatmak veya kimseye akıl vermek değil, İzmir'e dair bir hikaye oluşturmak. Bu nedenle kameramı çok çeşitli kullanmaya çalıştım, sınırlamadım. Yaşama, tarihe, kültüre ve doğal yaşama yönelmeye çalıştım. Sergi de böylece ortaya çıktı" dedi.

'HEM KEŞİF HEM DE SANATSAL İZLENİM GEZİSİ OLDU'

Sergideki fotoğraflarının hepsinin güncel olduğunu belirten Karadağ, "Fotoğraflar oldukça yeni. Mayıs başından ağustos sonuna kadar aralıksız tüm şehri dolaştım. İzmir'in kültürel kimliğine dair ipuçları elde ettim. İzmir'i çok tanımayan bir sanatçıyım. Böylelikle hem bir keşif gezisi hem de sanatsal izlenim gezisi oldu. Arşive başvurulmuş bir sergi değil, tamamen güncel ve zamana dayalı bir çalışma. Gündoğdu Meydanı'ndaki anıt, Meryem Ana heykeli beni çok etkiledi. Kemeraltı ve Basmane'den çektiğim fotoğrafların hepsi benim için etkili oldu. Sergiye herkesi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN BİLMEDİĞİM YERLERİNİ GÖRDÜM'

Sergiyi gezen Ressam Habip Aydoğdu ise serginin mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı. Aydoğdu, "Çerkes çok sevdiğim iyi bir fotoğraf sanatçısı. Bu alanda Ara Güler, Şahin Kaygun gibi fotoğraf sanatçılarından sonra Çerkes Karadağ gelir. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını onun fotoğraflarıyla karşılamak bana iyi geldi. Çok iyi bir sergi ve fotoğraf albümü hazırlanmış. İzmir'in bilmediğim yerlerini gördüm. Sergi mutlaka görülmeli" açıklamalarında bulundu.

'KARADAĞ İLE GURUR DUYUYORUM'

Sergi hakkında izlenimlerini aktaran sanat eleştirmeni Evrim Altuğ da "Çerkes hocamızın bu sergisinde kendisinin çıktığı çağdaş bir İzmir turnesi görüyoruz. İzmir'in çok sesliliğini görüyoruz. Tam da bunun bir ulusu nasıl meydana getirdiğini bu sergide deneyimleyebiliyoruz. Serginin başka şehirlere taşınacak olması da çok değerli. Yakın gelecekte bu sergiyi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yayıldığını görebileceğiz" dedi.

'ÇERKES'İN GÖZÜNDEN İZMİR'E BAKMAK ÇOK GÜZEL'

Karadağ ile gurur duyduğunu söyleyen şair ve yazar Hüseyin Ferhad ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmir bir imgedir. Kişiye göre, yaşına, mesleğine, oturduğu yere göre değişen bir imge. Sergide de bunu gözlemledik. Sergiyi çok beğendim. Çerkes Karadağ benim 40 yılı aşkın arkadaşım. Onun çalışmalarını hep gıptayla izlemişimdir. Onunla arkadaş olmaktan gurur duyuyorum."

Sergi hakkında görüşlerini aktaran mimar Sinan Genim ise "Çerkes bu alanda varlığını her zaman hissettirmiştir. Günlük hayat içinde farkına varamadığımız enstantaneleri tespit etmesi beni çok mutlu etti. Takdim de çok iyi. Sergiyi herkesin görmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KARADAĞ'IN GÖZÜNDE İZMİR'E BAKMAK GÜZEL'

Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir de Karadağ'ın gözünden İzmir'e bakmanın çok güzel olduğunu belirtti. Özdemir, "İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında birçok kurum ve kuruluş farklı projeler hazırladı. Çoğunlukla eski fotoğraflardan oluşan sergiler yapıldı. Biz ise 100'üncü yılında yaşayan İzmir sergisi hazırlamak istedik. Gelecek kuşaklara bıraktığımız miras olsun, envanter olsun istedik. Bu serginin amacı belgeleme sergisidir. Çerkes de dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısı. Onun gözünden İzmir'e bakmak hem farklı hem de çok güzel bir olay" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların İzmir'in ruhunu yakaladığını ifade eden gazeteci-yazar İhsan Yılmaz ise "Çerkes Karadağ çok iyi bir fotoğrafçı. Ustalığını tartışmak imkansız. Günlük hayatı izliyoruz ama Karadağ'ın gözünden İzmir'i görmek beni mutlu etti. Geçici olanla kalıcı olanı öylesine güzel iç içe geçirmiş ki çok güzel bir sergi olmuş. İzmir'in ruhunu yakalamış. Benim favorilerim anıtlarla günlük hayatın iç içe geçtiği fotoğraflar oldu" dedi.

Sergiden övgüyle bahseden ressam Ali Kotan da "Çerkes Karadağ'ın gözüne, yüreğine ve eline teşekkür ediyorum. İzmir'i bize farklı gözle sunduğu için de teşekkür ederim. İzmir'in içerisine Çerkes'in gözü ve ruhu girmiş. İzmir'e ve Folkart'a yakışmış" diye konuştu.