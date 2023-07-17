‘Neyzen Tevfik Hiç’

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 05:13

Oyun, Hiç’in peşinde âlemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikâyesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla, hicivlerle, şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.

