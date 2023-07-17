‘Neyzen Tevfik Hiç’

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği ve Uğur Yücel’in oynadığı “Neyzen Tevfik ‘Hiç’ adlı oyun yarın Küçükçiflik Park’ta saat 21.00’de sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00
‘Neyzen Tevfik Hiç’
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Oyun, Hiç’in peşinde âlemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikâyesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla, hicivlerle, şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.


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