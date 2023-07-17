‘Neyzen Tevfik Hiç’
Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği ve Uğur Yücel’in oynadığı “Neyzen Tevfik ‘Hiç’ adlı oyun yarın Küçükçiflik Park’ta saat 21.00’de sahnelenecek.
Oyun, Hiç’in peşinde âlemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikâyesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla, hicivlerle, şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.
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